دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدم شركة الخطوط الجوية الأسترالية، "كانتاس"، "رحلة ممتعة" مدتها سبع ساعات حول أستراليا للأشخاص الذين يفتقدون تجربة السفر على متن الطائرة.

وأعلنت شركة خطوط "كانتاس" الجوية في بيان صحفي، يوم الخميس، أنها ستشغل "رحلة خاصة ممتعة ذات مناظر خلابة فوق الإقليم الشمالي، وكوينزلاند، ونيو ساوث ويلز"، وذلك استجابةً للطلب القوي من المسافرين الذين يفتقدون تجربة الطيران ويرغبون فقط في الصعود إلى السماء.

وطرحت تذاكر الرحلة الخاصة للبيع يوم الخميس وبيعت في غضون 10 دقائق فقط، حسبما ذكره المتحدث باسم شركة "كانتاس" لـ CNN.

وقال ألان جويس، المدير التنفيذي لشركة خطوط "كانتس" الجوية، إنه "من المحتمل أن تكون هذه الرحلة الأسرع مبيعاً في تاريخ الشركة.

وأضاف جويس: "من الواضح أن الناس يفتقدون إلى السفر وتجربة الطيران. وإذا كان الطلب موجوداً، فسننظر بالتأكيد في القيام بالمزيد من هذه الرحلات ذات المناظر الخلابة بينما ننتظر جميعاً إعادة فتح الحدود الجوية".

وستحلق طائرة من طراز "بوينغ 787" دريملاينر على مستوى منخفض إلى مواقع أسترالية شهيرة مثل تكوين"أولورو" الصخري، والحيد المرجاني العظيم، وميناء سيدني.

وجاء في البيان الصحفي أنه لن يكون هناك حاجة إلى جواز سفر أو الخضوع للحجر الصحي.

وستقلع الرحلة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من سيدني ثم ستشق طريقها عبر ساحل نيو ساوث ويلز، وتعبر حدود ولاية كوينزلاند لتحلق فوق مدينة غولد كوست، ومدينة بريزبن، وساحل "صن شاين كوست" قبل أن تستمر شمالًا لتحلق فوق جزيرة وايت سانداي والحيد المرجاني العظيم.

وبعد ذلك، ستنتقل الرحلة إلى تكوين "أولورو" الصخري ومنتزه كاتا تجوتا الوطني لإلقاء نظرة على المنحوتة الحجرية الشهيرة قبل العودة إلى سيدني.

وبحسب البيان، تم تصميم الرحلة الخاصة ذات المناظر الخلابة لتحقيق تجربة السفر التي افتقدها العديد من الأستراليين طوال جائحة "كوفيد-19".

وأشار البيان إلى أن المسافرين أعربوا عن رغبتهم في ركوب طائرة "كانتاس" وتجربة متعة الطيران مرة أخرى دون الحاجة إلى تجاوز قيود الحدود أو الحجر الصحي.