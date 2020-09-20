"شيء عجيب".. سعودي يندهش بمنطقة رأس الشيخ حميد بالسعودية ولون رمالها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "شيء عجيب"، هكذا وصف الشاب السعودي والمؤثر في مجال السفر والسياحة، يوسف السديس، منطقة رأس الشيخ حميد في المملكة العربية السعودية عند زيارته لها.

وعلى مر 10 أعوام، شارك السديس تجارب سفره المتنوعة حول العالم مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُعد منطقة رأس الشيخ حميد في تبوك من إحدى المناطق التي استكشفها في المملكة.

تُعد منطقة رأس الشيخ حميد في تبوك من إحدى المناطق التي استكشفها يوسف السديس في المملكة العربية السعودية.

زرقة لا مثيل لها ورمال وردية

تقع منطقة رأس الشيخ حميد في تبوك بالتحديد.

وبعد سماعه الكثير عن جمال منطقة تبوك، تشجع السديس على القيام برحلة شخصية لاستكشافها عندما قام صديق له من جنوب أفريقيا بزيارته.

تشجع السديس على زيارة رأس الشيخ حميد بعد أن سمع عن جمال منطقة تبوك.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال السديس: "حينما رأيت جمال المكان وخلوها من الناس، اقترحت على صاحبي أن يلتقط روعة المنظر من السماء عن طريق (طائرة) الدرون، وكانت النتيجة مذهلة!".

يمكن للمرء رؤية حطام الطائرة البرمائية "كاتلينا" في المنطقة أيضاً.

وعند حديثه عن الجوانب التي أدهشته في المكان، أشار المصور إلى الشاطئ الذي يحتضن مياه تركوازية صافية، إضافةً إلى الرمال التي يميل لونها إلى الوردي، وكونت هذه العناصر مشهداً عجيباً أمام عينيه.

ومن العناصر الأخرى التي يمكن استكشافها في المكان هي حطام الطائرة البرمائية "كاتلينا".

لا تزال هناك الكثير من الوجهات السياحية التي يجب توثيقها ومشاركتها في السعودية، حسب ما قاله السديس.

ويهتم السعودي بتوثيق مختلف الجوانب السياحية في بلاده، فقال: "نمتلك في المملكة العربية السعودية تنوع جغرافي طبيعي مذهل ما بين جبال، وأودية، وصحاري.. بالإضافة إلى التنوع الثقافي بين مناطق المملكة في الأكل، واللبس، واللهجة، والعادات، وتاريخ المنطقة. وهذا يشكل بمثابة كنز عظيم لكل محبي السفر والسياحة، وأسعى جاهداً لاستكشافه ونشره للسعوديين أولاً ثم للعالم".

ورغم كثيرة المواقع المُكتشفة في البلاد، إلا أن السديس يعتقد أنها لا تزال تحتاج للتوثيق والنشر حتى يتعرف الأشخاص داخل المملكة وخارجها على ما تحتويه البلاد من "كنوز عظيمة"، بحسب تعبيره.

ولا يزال لدى السديس الكثير من الأماكن التي يود زيارتها، وهي تتضمن جازان، ونجران، والقصيم، وغيرها.