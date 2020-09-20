المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي هلال المري لـCNN: نتوقع أن يعود السفر إلى طبيعته في الخريف أو الشتاء

مطعم في دبي يصنع وجباته من أجزاء طعام مصيرها النفايات عادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هو المطلوب ليتم تصنيف تجربة معينة بكونها الأفضل على الإطلاق؟ للإجابة عن ذلك السؤال، تعرف إلى تجربة السفاري هذه في دبي، والتي تُعتبر "أفضل تجربة سياحية" في العالم!

وحازت "رحلة السفاري على الكثبان الرملية الحمراء والتخييم بمخيم الخيمة التراثي" في دبي، التابعة لشركة "OcearAir Travels"، على المركز الأول عالمياً باعتبارها "أفضل تجربة سياحية" وفقاً لتصنيف "Travellers Choice" لعام 2020 الخاص بموقع "Tripadvisor"، وذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة.

دبي بالمركز الأول عالمياً في تقديم "أفضل تجربة سياحية" للمسافرين من مختلف دول العالم وفقاً لتصنيفTravellers Choice لعام 2020 الخاص بموقع Tripadvisor، وذلك من خلال مغامرات السفاري التي تقدم رحلات فاخرة على الكثبان الرملية وركوب الجمال مع حفلات الشواء في المخيمات الصحراوية https://t.co/a8qS6cwxim

ولذلك، ما الذي تتميز به هذه التجربة الشيقة بين رمال دولة الإمارات؟

ما الذي يبحث عنه السياح؟

حازت رحلة سفاري في دبي، تقدمها شركة "OcearAir Travels"، على المركز الأول عالمياً باعتبارها "أفضل تجربة سياحية" وفقاً لموقع "Tripadvisor".

وعند حديثه عن تجربة السفاري هذه التي بدأت منذ 7 أعوام تقريباً، قال المدير التنفيذي لشركة "OceanAir Travels"، عصام صلاح، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أضفنا الكثير من المميزات حتى نتميز عن غيرنا بصورة غير تقليدية، فالسائح يبحث دائماً عن الرحلة والمغامرة الجديدة دائماً، وبتكلفة مناسبة له".

تأسست شركة "OceanAir Travels" في عام 2010.

ومن الجلوس في مجلس إماراتي، والاستمتاع بركوب الإبل، إلى التزين بنقوش الحناء، وعروض الصقور، وركوب دراجات الرمال الرباعية، توفر هذه الرحلة الصحراوية التي تتوسط الكثبان الرملية الحمراء أنشطة تناسب مختلف الفئات.

بدأت الشركة في تقديم هذه الرحلة منذ 7 أعوام تقريباً.

وتُعد الخيمة الصحراوية من التفاصيل البارزة ضمن التجربة، فقال صلاح: "اكتشفنا أن الزائر إلى دولة الإمارات يفتقد إلى خيام تراثية أكثر من كونها خيام تجارية. وبالتالي، قررنا تصميم وبناء مخيم الخيمة على الطابع التراثي الإماراتي الأصلي".

توفر هذه التجربة مختلف الأنشطة التي تناسب مختلف الأشخاص.

وأشار صلاح إلى أن "OceanAir Travels"، تُعد من أولى الشركات التي بذلت جهداً لإنشاء مركزاً خاصاً داخل الشركة لتدريب وتطوير مرشديهم السياحيين، إذ تتطلب التجربة وجود مرشد سياحي محترف ولديه القدرة على التفاعل مع العملاء "أكثر من كونه سائقاً فقط"، بحسب تعبيره.

تتضمن فعاليات التجربة مختلف العروض.

ويبدو أن هذه الجهود كانت مفيدة، إذ أشار صلاح إلى أن أهم ما يميز هذه التجربة، بحسب آراء السياح، هم المرشدين، وذلك إلى جانب المخيم ذاته، ومستوى التنظيم للتجربة.

تأثيرات الجائحة

يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومثل العديد من الشركات السياحية حول العالم، تطبق "OceanAir Travels" إجراءات السلامة المناسبة في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد.

يمكن للزائر أن يستمتع بشرب القهوة العربية، وتناول اللقيمات، والرقاق.

وأكد صلاح أنه تم تدريب الموظفين على كافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب الالتزام بتوزيع الكمامات والقفازات، وعبوات التعقيم للموظفين، وقياس درجات الحرارة بصورة مستمرة.

مجموعة من السياح وهم يستمتعون بركوب الجمال.

وتزود الشركة الزوار بالقفازات، والكمامات، ومواد التعقيم أيضاً، ويتم قياس درجة حرارتهم قبل بداية الرحلة.

وأشار صلاح أن اعتبار رحلة السفاري "أفضل تجربة سياحية" في العالم أمر يُشجعهم على بذل جهد أكبر و"الإصرار قدماً للوصول لهدفنا الأساسي، وهو: تتويج دبي كأفضل وجهة سياحية في العالم دائماً، وجعل الإمارات المقصد الأول للسياح على مستوى العالم".

ولم يخف صلاح شعوره بالفخر أيضاً تجاه فريق العمل الذي "يتفانى في العمل على مدار 24 ساعة يومياً، لسبعة أيام أسبوعياً".