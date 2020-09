View this post on Instagram

- ويخبرني الصباح بكل خيرٍ، ‏وكلُّ الخير قد ساقَ الصباحُ ‏فإن شرًا فأجرٌ بعد صبرٍ ‏وإن خيرًا فشكرٌ وانشراحُ 🤍🕊 " #النماص #نادي_عسير_الفوتوغرافي #الجنوب #شعف_الوليد #تصويري@