مقهى الشاي الأكثر بعداً في العالم..على قمة جبل في الصين

القهوة تتحول إلى نبيذ على يد صاحب هذا المقهى الكوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت متواجداً في العاصمة البريطانية لندن ولديك مبلغ 64 دولاراً إضافياً، فقد تتمكن من تذوق أحد أفضل مشروبات القهوة في العالم.

ويُقدَّم "الكوب الإثيوبي المميز للقهوة الملكية"، المطحون والمُخمر بواسطة عامل تحضير القهوة المخصص، بكأس نبيذ كريستالي.

يهدف المقهى الذي تم افتتاحه حديثاً إلى أن يكون الأفضل في لندن Credit: Queens of Mayfair

ومع تقديم 15 مشروباً فقط، هذا ليس ​​كوباً من القهوة البيضاء العادية التي اعتدت أن تشربها، لذلك لا تفكر حتى في طلب الحليب أو السكر أو نثر الشوكولاتة في الأعلى.

ويقع مقهى "Queens of Mayfair" في منطقة راقية للغاية وسط لندن، وقد باع بالفعل أكثر من نصف مخزونه المتاح، والذي لا يمكن تناوله إلا داخل المقهى كجزء من التجربة الحصرية.

ومن خلال توفير 15 مشروباً فقط، لا يقدم هذا المقهى مشروبات "​​اللاتيه" أو قهوة الشوكولاتة البيضاء العادية التي اعتدت أن تتناولها في المقاهي الأخرى، لذلك لا تفكر حتى في طلب إضافة الحليب، أو السكر، أو حبيبات الشوكولاتة.

وقالت فيكتوريا شيبارد، التي أسست مقهى "Queens of Mayfair" بالتعاون مع شقيقتها غريس، إن أحد العملاء، الذي وصف نفسه بأنه "متعصب للقهوة"، يسافر لعدة ساعات من أجل تذوق المشروب السحري.

يقدم "الكوب الإثيوبي المميز للقهوة الملكية" المطحون والمُخمر بواسطة أفضل عمال تحضير القهوة في كأس نبيذ بلوري. Credit: Maureen O'Hare/CNN

وأوضحت فيكتوريا أن المقهى يستقطب ذواقة القهوة من جميع أنحاء العالم، واصفةً ما تُقدّمه بأنه يعد "سلعة نادرة للغاية".

وفازت هذه الكمية الخاصة من حبوب البن الإثيوبية بالمركز الأول في مسابقة "Cup of Excellence"، وهي مسابقة سنوية مرموقة للقهوة عالية الجودة.

واُشتُريت حبوب القهوة في يونيو/حزيران الماضي وحُمصت الشهر الماضي بواسطة شركة "Difference Coffee"، التي تزود مقهى "Queens of Mayfair" بالسلع وهي واحدة من ثماني شركات فقط في جميع أنحاء العالم، تمت دعوتها إلى المزاد لشراء حبوب القهوة الإثيوبية.

وحصلت القهوة على تصنيف 91.08 من أصل 95 من قبل لجنة التحكيم الدولية وخبراء القهوة في المسابقة بعد خضوعها لاختبار صارم، وفقاً لمقهى "Queens of Mayfair".

هناك اهتمام كبير بتجربة القهوة الحصرية Credit: Queens of Mayfair

وتصل أسعار التجزئة إلى 2,000 جنيه إسترليني للكيلوغرام، أي حوالي 2,600 دولار، وهي تجارة عادلة حيث تم تصميم برنامج كأس التميز لمكافأة المزارعين على التميز، مما يعني أنهم يتلقون معظم قيمة سعر المزاد، بـ155 ضعف سعر السلعة العادي.

وهذه القهوة من بين من العديد من أنواع القهوة الفاخرة النادرة التي تعتزم الشقيقتان شيبارد تقديمها في المقهى الذي افتتح الشهر الماضي فقط.

ورغم من سعر مشروب القهوة المرتفع، إلا أن أسعار المأكولات والمشروبات الأخرى ضمن القائمة في متناول الجميع.

ويصل سعر الإسبريسو العادي إلى أكثر من جنيهين إسترليني بقليل، ويمكنك شراء الكلاسيكيات البريطانية مثل شطيرة النقانق مقابل 4.50 جنيه إسترليني، أو الجبن مع الخبز المحمص مقابل 6 جنيهات إسترلينية.

ويفتح المقهى، الذي يقدم أيضاً مشروبات النبيذ والكوكتيلات بأسعار معقولة، أبوابه في وقت متأخر ليجذب الزبائن في المساء.