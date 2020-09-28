دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد على حياة الكثير من الأشخاص. ولكن، بالنسبة للبعض، شكلت الجائحة دافعاً للابتكار. وهذا ما حصل مع فريق يتكون من أم اماراتية وابنتها التي تبلغ من العمر 14 عاماً.
وفي ظل قيود جائحة "كوفيد-19"، وتطبيق حظر التجول، ابتكرت سيدة الأعمال الإماراتية، ألفت القرشي، وابنتها حور، فكرة تقديم كعكة مكسيكية تقليدية تُدعى "Tres Leches" بطريقة جديدة لتصبح داخل جرات زجاجية صغيرة.
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت القرشي: "بعد ظهور فيروس كوفيد، وحظر التجول، وتواجدي في البيت بشكل أكبر، قمت بإعداد أنواع كثيرة من الحلويات. وهنا جاءت فكرة صنع كعكة تريس ليتشي في جرة زجاجية صغيرة وسهلة الإستعمال، إذ أن معظم الناس يشعرون بالوحدة ومُنعوا من التواصل الإجتماعي عامةً".
وتُعد هذه التحلية عبارة عن كعكة إسفنجية القوام ومنقوعة في 3 أنواع من الحليب لمدة لا تقل عن 3 ساعات، وهي مشهورة في الدول اللاتينية، وفقاً لما ذكرته القرشي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
وتُعد الفانيليا النكهة الكلاسيكية لهذه الكعكة.
ومع أن قوامها الهش يذوب في الفم، إلا أنها شكلت في الوقت ذاته تحدياً أمام القرشي، والتي تدير مطعم "Highway 311" للأطعمة اللاتينية في دبي.
وشرحت القرشي: "كانت لدي مشكلة عند التوصيل إلى المنازل، وبسبب كون الكعكة خفيفة جداً وهشة من الداخل، تصبح الكعكة مهشمة في بعض الأحيان عند توصيلها".
ولحل هذه المشكلة، قالت حور لوالدتها: "لماذا لا تضعينها في جرة؟".
وبعد قضاء الكثير من الوقت في المطبخ معاً، وإجراء الكثير من التجارب، قررت القرشي تحضير الكعكة وخبزها في المرطبان الزجاجي مباشرةً.
ويوفر خبز الكعكة في المرطبان مباشرةً ميزة أخرى، فهي تكون مغلقة بشكل يوفر طمأنينة أكبر لدى الزبائن الذين يشعرون بالقلق في ظل جائحة فيروس كورونا.
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There are times when I wish to be free and here I am, out of my jar. I come enriched with the warmth of roses. Grab a bite of me the way you wish to! #tresleches #dubai #sweet #nowopen #milkcake #layersofhappiness #uae #brandnew #fallinlove #sugar #curlytalesdubai #curlytales #love #joy #summers #desserts #dessertlover #nowopen #ordernow #nowserving #zomato #chatfood #deliveryservice #nowdelivering #natural
وإلى جانب تقديم نكهات مثل الفستق، والزعفران، وماء الورد، و مختلف النكهات العربية، اقترحت حور أيضاً تجربة نكهات أخرى محببة لدى الأطفال، وإضافة مختلف الأنواع من قطع الشيكولاتة الشهيرة، مثل "تويكس"، و"نوتيلا" على سبيل المثال.
وقالت القرشي: "كان الأمر ممتعاً.. كوني معها في المطبخ. وكانت (حور) تجرب الأشياء وكنت أخبزها".
وعند وصفها لابنتها، قالت القرشي إنها "طفلة مبدعة جداً".
وإلى جانب مساعدة والدتها من ناحية طريقة تقديم الكعكة والنكهات التي يمكن تجربتها، قامت حور بتصميم العلامة التجارية لهذا المنتج أيضاً.
وضمن خططهما المستقبلية، تأمل القرشي تقديم ما هو جديد، وإضافة حلويات أخرى إلى قائمتهما.