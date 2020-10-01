ليست محصورة للأثرياء فقط.. إليكم كيفية استئجار طائرة خاصة

شاهد تحليق النموذج الأولي للطائرة "Flying-V" التي ستحمل الركاب في جناحيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، يرغب عدد أقل من الأشخاص في الجلوس على متن الطائرات مع الغرباء، ولذلك، فهم أصبحوا يبحثون عن طرق بديلة للسفر، مثل الطائرات الخاصة.

ورغم أن السفر عن طريق طائرة خاصة قد يكون باهظ الثمن، إلا أنه لم يُعد مجرد ميزة حصرية للمدراء التنفيذيين والأثرياء فقط.

ورغم أن استئجار طائرة خاصة قد يكلف أكثر من الطيران على متن الدرجة الأولى، إلا أن الخدمة المخصصة التي تقدمها قد تستحق العناء.

في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يرغب عدد أقل من الأشخاص بالجلوس على متن الطائرات مع الغرباء. Credit: Privatefly

وإليكم نظرة سريعة على تكلفة الطائرات الخاصة، ومختلف الخيارات المتاحة، والمزايا الإضافية التي يمكنك الحصول عليها.

كيفية استئجار طائرة خاصة

مع أنها باهظة الثمن، إلا أن استئجار الطائرات الخاصة تمكنك من تحديد مسار الرحلة الخاصة بك. Credit: PrivateFly

ويمكن للمرء حجز الطائرات الخاصة مباشرة من شركات مثل "BLADE"، و"XO"، و"JSK".

ومن خلال هذه الخدمات، يمكن للمسافرين تصفح الخيارت المختلفة، ثم إرسال تفاصيلهم، وبعد ذلك، سيتواصل معهم شخص من الشركة.

وقد تكون للشركة رحلة أخرى متجهة إلى الوجهة ذاتها.

ولذلك، إذا كان المسافرون لا يمانعون السفر مع الغرباء، فيمكن استئجار طائرة مشتركة، وسيكون ذلك أرخص بكثير من حجز الطائرة بأكملها.

كلفة السفر بطائرة خاصة

توفر الطائرات الخاصة ميزات جذابة في ظل الجائحة. Credit: BENOIT TESSIER/AFP via Getty Images

ويمكن أن تبلغ كلفة السفر الخاص بدون أي مميزات أقل من 100 دولار لرحلة مدتها ساعة، أو ما يصل إلى 40 ألف دولار للحصول على طائرة لنفسك للتنقل عبر الولايات المتحدة.

ويحدد عدد من المتغيرات كلفة الطيران الخاص، ومن أهمها حجم الطائرة، وعدد ساعات استخدامها.

وكمعيار، قدمت شركة "Air Charter Service"، ويقع مقرها في الولايات المتحدة، التقديرات التالية لتأجير الطائرات بالساعة في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول من عام 2020.

طائرة خفيفة (4 إلى 6 ركاب): 4 آلاف إلى 5،500 دولار

طائرة متوسطة (6 إلى 9 ركاب): 5،500 إلى 9،500 دولار

طائرة ثقيلة (16 إلى 19 راكباً): 11 ألف إلى 20 ألف دولار

فوائد الطيران الخاص

توفر الطائرات الخاصة فرصة لتجنب المطارات المزدحمة. Credit: IAKOVOS HATZISTAVROU/AFP via Getty Images

وشهدت شركات تأجير الطائرات الخاصة زيادة كبيرة في الحجوزات مقارنة بالعام الماضي، ولا يُعد الأمر مفاجئاً.

ويرغب العديد من المسافرين بتجنب السفر الجوي التجاري لأسباب واضحة.

ورغم أن بعض العلماء يقولون إن احتمالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" على متن طائرة منخفضة، إلا أن الأمر ليس مشابهاً عند اختيار الطيران التجاري، وفقاً لـ"GlobeAir"، وذلك بسبب الحاجة إلى المرور عبر أمن المطار، ومشاركة الطائرة مع العديد من الأشخاص.

وأما الرحلات الجوية الخاصة، فهي قد تحتوي على ما لا يزيد عن 20 نقطة اتصال، إذ تنطلق معظم الطائرات من مبنى خاص.

وتكون عملية الفحص الأمني أسرع، وعادةً ما تشتمل الرحلة على 15 راكباً آخر.

ويُسهل ذلك أيضاً من عملية تتبع المخالطين.

وتشتمل الميزات الأخرى أيضاً الاستمتاع بخدمات خاصة تجعل السفر في الدرجة الأولى يبدو أقل جاذبية.

ولا يجب على المسافرين الوصول إلى المطار قبل ساعتين من موعد المغادرة للتأكد أن لديهم الوقت الكافي لفحص الأمتعة، واجتياز الأمن.

وإلى جانب ذلك، تُعد رحلات الطائرات الخاصة ملائمة للحيوانات الأليفة بشكل أكبر مقارنةً بالرحلات التجارية.

هل ستؤثر المؤتمرات الافتراضية على قطاع الطائرات الخاصة بشكل سلبي؟

وتبحث الشركات عن طرق لخفض تكاليفها، ويُعد الحد من السفر غير الضروري وسيلة سهلة لتقليل النفقات.

ومن المحتمل أن المؤتمرات الافتراضية والعروض التجارية عبر الإنترنت ستمنع من عودة السفر لغرض العمل إلى مستوياته ما قبل الجائحة.

ويتم تنظيم العديد من المؤتمرات المهمة بشكل افتراضي، بما في ذلك معرض الابتكار التكنولوجي "CES 2021".

ومع ذلك، لا يمكن إجراء بعض الصفقات عالية المستوى عبر الإنترنت.

وعلى سبيل المثال، قد يرغب المسؤولون التنفيذيون في القيام بجولة في موقع محتمل، أو فحص العمل المُنجز في مواقع أخرى.

ورغم تواجد العديد من خيارات السفر داخل الأمريكتين، وإلى أوروبا عن طريق رحلة واحدة، إلا أن الوصول إلى آسيا من نصف الكرة الغربي سيكون أمراً صعباً.

وبسبب عدم اليقين والمخاطر الصحية المحتملة للأماكن العامة المزدحمة، من المرجح أن يكون السفر بالطائرات الخاصة أكثر شيوعاً بين مدراء الأعمال في المدى القريب.

وأظهر استطلاع حديث أجرته شركة "Corporate Jet Investor"، والذي شمل 500 من المدراء التنفيذيين في قطاع الطائرات الخاصة، أن نسبة 92% من المشاركين يشعرون بالتفاؤل بشأن السفر بالطائرات الخاصة في عام 2021.