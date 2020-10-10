نشر السبت ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا أردت الاستمتاع بالمناظر البانورامية للطبيعة التي تُحيط بك من الشلال إلى النهر الذي يندفق سريعاً أسفلك، فسيسغرق عبور هذا الجسر 10 دقائق. وإذا رغبت في الإندفاع سريعاً عبره، فهو سيأخذ منك 4 دقائق فقط.

وتم افتتاح أطول جسر معلق للمشاة في العالم في البرتغال هذا الخريف.

وإذا لم تكن موجوداً في إحدى البلدان التي تستطيع السفر إلى البرتغال حالياً، فيمنحك ذلك المزيد من الوقت لبناء شجاعتك.

جسر "516 Arouca" في البرتغال. تصوير: Município de Arouca

وسيربط جسر "516 Arouca" بين شلال "Aguieiras"، وأخدود "Paiva"، وسمي الجسر كذلك نسبةً لطوله الذي يبلغ 516 متر، ولوجوده في بلدة أروكا على بعد ساعة جنوب بورتو.

أصبح الجسر أطول جسر مشاه معلق في العالم. تصوير: Município de Arouca

ويُعد الجسر أحدث ميزة مغامراتية في "منتزه أروكا الجيولوجي الوطني"، والذي يُعرف برياضاته الخطرة.

ويُعد الهيكل جسر معلق على الطراز التبتي، وهو مثبت بحبال فولاذية، وبرجين ضخمين على شكل حرف "V".

يُعد الجسر أحدث ميزة مغامراتية في "منتزه أروكا الجيولوجي الوطني". تصوير: Município de Arouca

ويتدفق نهر "بايفا" على بعد 176 متر في أسفل الشبكة المعدنية المفتوحة للممشى، والتي يبلغ عرضها حوالي متر.

استغرق بناء الجسر 3 أعوام. تصوير: Município de Arouca

وصمم الجسر الاستوديو البرتغالي "Itecons"، واستغرق بناؤه 3 أعوام، واكتُمل البناء في يوليو/تموز من عام 2020.

ويقع هذا الجسر في الجزء الشرقي من المنتزه.

وفي بيان، قال المجلس المحلي، بلدية أروكا: "يهدف هذا الجسر إلى استهداف اهتمامات مختلف الأنواع من الأشخاص: محبي الهندسة، وخبراء الطبيعة، والأشخاص الذين يعشقون التجارب القصوى".

وسرق جسر "Arouca 516" لقب أطول جسر معلق للمشاة من جسر "تشارلز كونين" المعلق في سويسرا، والذي يمتد طوله إلى 1،621 قدم (حوالي 494 متر)، وافتتح الجسر عام 2017.