جزيرة "نوراي".. "فردوس" منعزل بأبوظبي اشتق اسمه من النور

جولة بصرية في أبوظبي تعيدك إلى "زمن الطيبين" في قرية التراث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من جزيرة الشويهات التي تزدخر بتكويناتها الصخرية الفريدة، إلى جزيرة صير بني ياس التي تدعوك لاستكشاف روعة الحياة البرية فيها، تحتضن دولة الإمارات العديد من الجزر الساحرة. ولكن، هل سبق أن سمعت عن جزيرة "نوراي"؟

وتقع جزيرة نوراي المنعزلة في مياه الخليج شرق مدينة أبوظبي، وتبعد مسافة 10 دقائق فقط بالمركب من جزيرة السعديات، وفقاً لما كتبه الموقع الرسمي لـ"زوروا أبوظبي".

وتحتضن "جزيرة زايا نوراي"، وهي عبارة عن منتجع بوتيك خاص.

تحتضن الإمارات العربية المتحدة العديد من الجزر الساحرة، ومنها جزيرة "نوراي". Credit: Bonjour Sunset

"فردوس على الأرض"

ومن خلال مدونة "Bonjour Sunset"، تقوم إيمانويل المقيمة في دبي، بتسليط الضوء على مختلف تجارب السفر التي تقوم بها سواءً في الشرق الأوسط، أو حول العالم.

تتميز الجزيرة برمالها البيضاء، ومياهها التركوازية اللون. Credit: Bonjour Sunset

ومن الوجهات المميزة التي سلطت الضوء عليها هي جزيرة "نوراي" في دولة الإمارات.

وتشجعت إيمانويل، التي انتقلت إلى دبي في عام 2016، على زيارة الجزيرة بعد أن لاحظت منشورة عنها من إحدى أصدقائها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتقع جزيرة نوراي المنعزلة في مياه الخليج شرق مدينة أبوظبي. Credit: Bonjour Sunset

وأثناء وصفها للجزيرة خلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت إيمانويل: "جزيرة نوراي هي قطعة صغيرة من الفردوس، وهي مثالية للابتعاد عن المدينة الكبيرة!".

تبعد الجزيرة مسافة 10 دقائق فقط بالمركب من جزيرة السعديات. Credit: Bonjour Sunset

ولا تتواجد أي سيارات في هذه الجزيرة التي تُحيط بها الرمال البيضاء، حسب ما قالته إيمانويل، فهي صغيرة، ولذلك، يمكن استكشاف كل شيء سيراً على الأقدام.

اشتق اسم جزيرة نوراي من الكلمة "نور". Credit: Bonjour Sunset

واشتق اسم جزيرة نوراي من الكلمة "نور"، وفي عبارة عن "فردوس على الأرض بكل ما للكلمة من معنى"، وفقاً لما كتبه موقع "زوروا أبوظبي".

تفصلك عن ملاذ الأحلام مدة 10 دقائق بالقارب فقط

تُعد الجزيرة ملاذاً لمن يرغبون بالاسترخاء بعيداً عن ضوضاء المدن. Credit: Bonjour Sunset

وتبدأ التجربة إلى هذه الجزيرة من مركز الترحيب في الجزيرة، والذي يقع في جزيرة السعديات في أبوظبي.

وبعد تسجيل وصولك، ستجد نفسك على متن قارب، وعلى بعد 10 دقائق فقط من رحلة الأحلام في الجزيرة.

وفي الجزيرة، يتمكن الزوار من الاستمتاع بشاطئين خلابين، وهما "The Smokin’ Pineapple"، و"Ginger Mermaid"، وفقاً لما ذكرته إيمانويل.

ويُعد الأول بمثابة نادي شاطئي يمكنك فيه ممارسة رياضات مائية، وأما الثاني، فهو مخصص للعائلات والاسترخاء بشكل أكبر.

ويضم منتجع جزيرة "زايا نوراي" 3 منافذ للأطعمة والمشروبات، وتوفر إحداها أطعمة بحرية ذات لمسة لبنانية، وأما المطاعم الأخرى، فهي ترضي أذواق من يستمتعون بالأطباق المكسيكية، والعالمية.

ولمن يختار المكوث في الفندق، فهم يتمكنون من "الاستمتاع بالفلل الشاطئية، والمسابح والشواطئ الخاصة، وإطلالات خلابة على الخليج، إضافةً إلى منتجع صحي فاخر"/ وفقاً لما أشارت إليه إيمانيول.

وحتى لو لم تغادر البلاد، ستُشعرك تجربة زيارة هذه الجزيرة بالإنتعاش، وبعد زيارتها للجزيرة، قالت إيمانيول: "بمجرد عودتي إلى دبي، أشعر وكأنني ذهبت إلى عطلة!".