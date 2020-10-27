دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل الممثل البريطاني أورلاندو بلوم بعيد ميلاد شريكته، المغنية كيتي بيري، عبر منشور على "إنستغرام".
وعبر موقع "إنستغرام"، شارك بلوم مع متابعيه مجموعة من الصور للاحتفال بعيد ميلاد بيري، وتتضمن إحداها صورة للثنائي أمام أهرامات مصر، وصور أخرى عفوية تجمعهما معاً.
وإلى جانب الصور، كتب بلوم جملة بسيطة تقول: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".
وكان الثنائي قد زار مصر قبل حوالي عام.
ومن الجدير بالذكر أن بيري، التي تبلغ من العمر 36 عاماً، أنجبت مولودتها، ديزي دوف بلوم، في نهاية أغسطس/آب.
ولم يكن بلوم وبيري من المشاهير الوحيدين الذين زاروا مصر في عام 2019، وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي على سبيل المثال، زار الممثل العالمي، ستيفن سيجال، وزوجته مصر، ليقوما بجولة داخل المنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرصت عارضة "فيكتوريا سيكريت"، أدريانا ليما، على زيارة الأهرامات أيضاً خلال رحلتها لمصر.
وشهدت مصر أيضاً زيارة نجم مسلسل "صراع العروش" الذي اجتاح قلوب العديد من الأشخاص حول العالم، هافثور يوليوس بيورنسون، في أبريل/نيسان من العام الماضي.
وخلال زيارته، حرص بيورنسون على زيارة الهرم الأكبر في الجيزة، وتمثال أبو الهول.