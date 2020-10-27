بصورة تجمعهما أمام أهرامات مصر.. هكذا احتفل أورلاندو بلوم بعيد ميلاد المغنية كيتي بيري

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
أورلاندو بلوم يحتفل بعيد ميلاد كيتي بيري وينشر صورة لهما أمام أهرامات مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل الممثل البريطاني أورلاندو بلوم بعيد ميلاد شريكته، المغنية كيتي بيري، عبر منشور على "إنستغرام".

وعبر موقع "إنستغرام"، شارك بلوم مع متابعيه مجموعة من الصور للاحتفال بعيد ميلاد بيري، وتتضمن إحداها صورة للثنائي أمام أهرامات مصر، وصور أخرى عفوية تجمعهما معاً.

أورلاندو بلوم يحتفل بعيد ميلاد كيتي بيري وينشر صورة لهما أمام أهرامات مصر
صورة لأورلاندو بلوم وكيتي بيري أمام أهرامات مصر. Credit: Instagram/@orlandobloom

وإلى جانب الصور، كتب بلوم جملة بسيطة تقول: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

وكان الثنائي قد زار مصر قبل حوالي عام. 

أورلاندو بلوم يحتفل بعيد ميلاد كيتي بيري وينشر صورة لهما أمام أهرامات مصر
صورة نشرها بلوم مع بيري في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019. Credit: Instagram/@orlandobloom
قد يهمك أيضاً

ستيفن سيغال وزوجته يزوران مصر.. ما الذي وصفه بـ"الإعجاز البشري"؟

ومن الجدير بالذكر أن بيري، التي تبلغ من العمر 36 عاماً، أنجبت مولودتها، ديزي دوف بلوم، في نهاية أغسطس/آب.

ولم  يكن بلوم وبيري من المشاهير الوحيدين الذين زاروا مصر في عام 2019، وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي على سبيل المثال، زار الممثل العالمي، ستيفن سيجال، وزوجته مصر،  ليقوما بجولة داخل المنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر.

أورلاندو بلوم يحتفل بعيد ميلاد كيتي بيري وينشر صورة لهما أمام أهرامات مصر
الممثل العالمي ستيفن سيجال مع زوجته أمام أهرامات مصر في زيارة في عام 2019. Credit: Facebook/@moantiquities

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرصت عارضة "فيكتوريا سيكريت"، أدريانا ليما، على زيارة الأهرامات أيضاً خلال رحلتها لمصر.

أورلاندو بلوم يحتفل بعيد ميلاد كيتي بيري وينشر صورة لهما أمام أهرامات مصر
صورة لعارضة الأزياء أدريانا ليما في مصر. Credit: Instagram/@adrianalima

وشهدت مصر أيضاً زيارة نجم مسلسل "صراع العروش" الذي اجتاح قلوب العديد من الأشخاص حول العالم، هافثور يوليوس بيورنسون، في أبريل/نيسان من العام الماضي.

أورلاندو بلوم يحتفل بعيد ميلاد كيتي بيري وينشر صورة لهما أمام أهرامات مصر
نجم مسلسل "صراع العروش"، هافثور بيورنسون، بالقرب من أبو الهول. Credit: Instagram/@thorbjornsson

وخلال زيارته، حرص بيورنسون على زيارة الهرم الأكبر في الجيزة، وتمثال أبو الهول.

قد يهمك أيضاً

مصر.. كشف أثري جديد لمقبرة مُشرف الخزانة الملكية تضم مئات التماثيل الفرعونية

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.