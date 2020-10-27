نشر الثلاثاء ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل الممثل البريطاني أورلاندو بلوم بعيد ميلاد شريكته، المغنية كيتي بيري، عبر منشور على "إنستغرام".

وعبر موقع "إنستغرام"، شارك بلوم مع متابعيه مجموعة من الصور للاحتفال بعيد ميلاد بيري، وتتضمن إحداها صورة للثنائي أمام أهرامات مصر، وصور أخرى عفوية تجمعهما معاً.

صورة لأورلاندو بلوم وكيتي بيري أمام أهرامات مصر. Credit: Instagram/@orlandobloom

وإلى جانب الصور، كتب بلوم جملة بسيطة تقول: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

وكان الثنائي قد زار مصر قبل حوالي عام.

صورة نشرها بلوم مع بيري في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019. Credit: Instagram/@orlandobloom

ومن الجدير بالذكر أن بيري، التي تبلغ من العمر 36 عاماً، أنجبت مولودتها، ديزي دوف بلوم، في نهاية أغسطس/آب.

ولم يكن بلوم وبيري من المشاهير الوحيدين الذين زاروا مصر في عام 2019، وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي على سبيل المثال، زار الممثل العالمي، ستيفن سيجال، وزوجته مصر، ليقوما بجولة داخل المنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر.

الممثل العالمي ستيفن سيجال مع زوجته أمام أهرامات مصر في زيارة في عام 2019. Credit: Facebook/@moantiquities

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرصت عارضة "فيكتوريا سيكريت"، أدريانا ليما، على زيارة الأهرامات أيضاً خلال رحلتها لمصر.

صورة لعارضة الأزياء أدريانا ليما في مصر. Credit: Instagram/@adrianalima

وشهدت مصر أيضاً زيارة نجم مسلسل "صراع العروش" الذي اجتاح قلوب العديد من الأشخاص حول العالم، هافثور يوليوس بيورنسون، في أبريل/نيسان من العام الماضي.

نجم مسلسل "صراع العروش"، هافثور بيورنسون، بالقرب من أبو الهول. Credit: Instagram/@thorbjornsson

وخلال زيارته، حرص بيورنسون على زيارة الهرم الأكبر في الجيزة، وتمثال أبو الهول.