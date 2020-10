صُنع بمساعدة "ناسا".. سيشعرك هذا القمر الضخم في دبي أنك بالفضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب بأن تحظى بتجربة رائعة لمشاهدة القمر، فيمكنك القيام بذلك على الفور، والأمر المشوق هو أنك لن تضطر إلى الانتظار لوقت طويل لحدث فلكي يجعل القمر أقرب وأكثر وضوحاً من موقعك على الكرة الأرضية!

وفي معرض بعنوان "متحف القمر" (The Museum of the Moon) في دبي، سيتسنى لك فرصة عيش تجربة تحبس الأنفاس من شأنها أن تُشعرك أنك رائد فضاء ينظر إلى القمر عن قرب.

اللقاء الأكثر حميمية مع القمر

في معرض بعنوان "متحف القمر" (The Museum of the Moon) بدبي في دولة الإمارات، سيتسنى لك فرصة عيش تجربة تحبس الأنفاس. Credit: OliOli

وإذا أردت أن تأخذ تجربة مشاهدة القمر إلى مستوى آخر، فيمكنك القيام بذلك بفضل "متحف القمر" الذي وصل إلى دبي مؤخراً، وهو عبارة عن معرض متنقل تم تقديمه في أكثر من 30 دولة حول العالم، وفقاً لما ذكره بيان.

صنع الفنان العالمي، لوك جيرام، نسخة مطابقة للقمر بحجم 5 أمتار عن طريق دمج صور قمرية تفصيلية من وكالة "ناسا" لسطح القمر. Credit: OliOli

ويحتضن المعرض عملاً فنياً من صنع الفنان العالمي لوك جيرام، وهو عبارة عن نسخة مطابقة للقمر بحجم 5 أمتار.

ويُقدم هذا العمل نظرة فريدة إلى القمر، إذ أنه صُنع عن طريق دمج صور قمرية تفصيلية لسطح القمر من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

متحف القمر هو معرض متنقل تم تقديمه في أكثر من 30 دولة. Credit: OliOli

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال جيرام: "أردت جعل العمل الفني يبدو أصيلاً وواقعياً قدر الإمكان. وبالنسبة لمعظم الأشخاص، سيكون هذا هو اللقاء الأكثر حميميةً، وشخصيةً، واللقاء الأقرب بينهم وبين القمر".

استغرق صنع هذه النسخة من القمر حوالي 6 أشهر، وفقاً لما قاله جيرام. Credit: OliOli

واستغرق إنشاء هذا العمل 6 أشهر تضمنت الكثير من النماذج الأولية، والتخطيط، وعمليات جمع الأموال.

وتعود رغبة جيرام لصنع عمل فني طبق الأصل للقمر منذ 15 عاماً، ولكن لم تتواجد البيانات أو تقنيات الطباعة اللازمة آنذاك.

أراد جيرام جعل العمل الفني يبدو واقعياً قدر الإمكان. Credit: OliOli

ومر الفنان بموقف طريف خلال إحدى محاولاته لصنع نسخة مطابقة للقمر في الماضي، فقال: "كان أول قمر صنعته مليئاً بالهيليوم".

وبسبب الرياح العاتية، انفجر القمر خلال بث تلفزيوني حي.

وأكد جيرام أنه تماماً مثل العلماء، من المهم على الفنانين تقبل الفشل، فمن الممكن تعلم المزيد من الفشل مقارنةً بالنجاح، بحسب ما قاله.

سيستمر المعرض لمدة 6 أشهر. Credit: OliOli

وأطلق متحف لعب "OliOli®" في دبي معرض "متحف القمر" في 16 أكتوبر/تشرين الأول، وهو سيستمر لمدة 6 أشهر، ويستضيف المتحف المعرض هذا العام احتفالاً بنجاحات دولة الإمارات في مهام استكشاف الفضاء، ولتقديم موضوع الفضاء للأسر بطريقة مثيرة، وفقاً للبيان.

وأكد جيرام لـCNN بالعربية قائلاً: "آمل أن يلهم العمل الفني الجيل القادم من علماء الفيزياء الفلكية!".

وإلى جانب الحصول على نظرة أقرب إلى القمر، سيتمكن زوار المعرض الاستمتاع بأحداث وأنشطة مستوحاة من القمر، مثل "جولة حول القمر" التي تأخذ الأفراد في رحلة حول مواقع الهبوط القمرية، و"تجربة عربة قمرية افتراضية"، والتي تمكن الأشخاص من قيادة عربة قمرية باستخدام الواقع الافتراضي، وغيرها.