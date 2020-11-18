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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يبدو السفر عبر طبيعة جبلية وعرة أمراً مُتعباً، ولكنه يستحق العناء عندما تصل إلى مسبح طبيعي يختبئ بين أحضانه.

وإذا كنت تخطط لرحلة استكشافية للكنوز الطبيعية التي تحتضنها سلطنة عمان، فيجب أن تضع وادي القحفي ضمن قائمة الأماكن التي ستزورها.

مياه صافية تركوازية وسط طبيعة صخرية

هل تخطط لرحلة إلى سلطنة عمان؟ إذاً، من المؤكد أنك سترغب في زيارة هذا المسبح الطبيعي. Credit: Riyadh Alhinai

ويصف رياض الهنائي، وهو يعمل كمهندس مدني في إحدى الجهات الحكومية في سلطنة عمان، نفسه بأنه "محب وشغوف بالمغامرات"، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وثق مُحب المغامرات،رياض الهنائي، تجربته في وادي القحفي. Credit: Riyadh Alhinai

ومن إحدى المواقع التي زارها الهنائي في عمان هي وادي القحفي، والتي تقع في ولاية البريمي.

المياه الصافية في المسبح الطبيعي. Credit: Riyadh Alhinai

ومن وراء الطبيعة الجبلية الوعرة في المنطقة، يمكن للمرء استكشاف جوهرة هي عبارة عن مسبح طبيعي يبعد 50 كيلومتراً تقريباً عن ولاية محضة، وفقاً لما ذكره حساب "اكتشف عمان" الحكومي على موقع "تويتر".

يقع وادي القحفي على بعد 50 كيلومتراً تقريباً من مركز ولاية محضة في محافظة البريمي. Credit: Riyadh Alhinai

وكان المصور قد زار الوادي أثناء جولة استطلاعية لمحافظتي الباطنة والبريمي قام خلالها بزيارة 9 مواقع مختلفة خلال يومين فقط.

وقال النهائي: "ما يميز هذا الوادي عن غيره من الأودية هو سهولة الوصول إليه، إذ لا يحتاج لسيارات الدفع الرباعي، أو للمشي كثيراً".

ويتميز الوادي بعذوبة مياهه، ويستمر جريانه معظم أيام العام. Credit: Riyadh Alhinai

وعند رؤية المياه التركوازية الصافية بين الصخور، لن يستطيع المرء مقاومة السباحة فيها.

ويتميز وادي القحفي بعذوبة مياهه، ويستمر جريانه معظم أيام العام، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة السياحة في سلطنة عمان.

أكد الهنائي أن الوادي سهل الوصول إليه مقارنةً بالوديان الأخرى. Credit: Riyadh Alhinai

ويهدف الهنائي إلى إبراز جمال سلطنة عمان بطريقته الخاصة، وخوض تجارب جديدة، ونقل جمال ما يراه لمتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الهنائي وجود العديد من الكنوز الطبيعية في البلاد لم يُظهرها حتى الآن، قائلاً: "أنا متأكد من أنها ستذهل العالم".