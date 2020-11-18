ما وراء هذه الطبيعة الجبلية بسلطنة عُمان..استكشف هذا المسبح الطبيعي الصافي بين الصخور

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
ما وراء هذه الطبيعة الجبلية الوعرة بعمان.. استكشف هذا المسبح الطبيعي الصافي بين الصخور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يبدو السفر عبر طبيعة جبلية وعرة أمراً مُتعباً، ولكنه يستحق العناء عندما تصل إلى مسبح طبيعي يختبئ بين أحضانه.

وإذا كنت تخطط لرحلة استكشافية للكنوز الطبيعية التي تحتضنها سلطنة عمان، فيجب أن تضع وادي القحفي ضمن قائمة الأماكن التي ستزورها.

مياه صافية تركوازية وسط طبيعة صخرية

ما وراء هذه الطبيعة الجبلية الوعرة بعمان.. استكشف هذا المسبح الطبيعي الصافي بين الصخور
هل تخطط لرحلة إلى سلطنة عمان؟ إذاً، من المؤكد أنك سترغب في زيارة هذا المسبح الطبيعي. Credit: Riyadh Alhinai

ويصف رياض الهنائي، وهو يعمل كمهندس مدني في إحدى الجهات الحكومية في سلطنة عمان، نفسه بأنه "محب وشغوف بالمغامرات"، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ما وراء هذه الطبيعة الجبلية الوعرة بعمان.. استكشف هذا المسبح الطبيعي الصافي بين الصخور
وثق مُحب المغامرات،رياض الهنائي، تجربته في وادي القحفي. Credit: Riyadh Alhinai

ومن إحدى المواقع التي زارها الهنائي في عمان هي وادي القحفي، والتي تقع في ولاية البريمي.

ما وراء هذه الطبيعة الجبلية الوعرة بعمان.. استكشف هذا المسبح الطبيعي الصافي بين الصخور
المياه الصافية في المسبح الطبيعي. Credit: Riyadh Alhinai

ومن وراء الطبيعة الجبلية الوعرة في المنطقة، يمكن للمرء استكشاف جوهرة هي عبارة عن مسبح طبيعي يبعد 50 كيلومتراً تقريباً عن ولاية محضة، وفقاً لما ذكره حساب "اكتشف عمان" الحكومي على موقع "تويتر".

ما وراء هذه الطبيعة الجبلية الوعرة بعمان.. استكشف هذا المسبح الطبيعي الصافي بين الصخور
يقع وادي القحفي على بعد 50 كيلومتراً تقريباً من مركز ولاية محضة في محافظة البريمي. Credit: Riyadh Alhinai
قد يهمك أيضاً

وادي شاب في سلطنة عمان..بركة سباحة طبيعية وسط المرتفعات الجبلية

وكان المصور قد زار الوادي أثناء جولة استطلاعية لمحافظتي الباطنة والبريمي قام خلالها بزيارة 9 مواقع مختلفة خلال يومين فقط.

وقال النهائي: "ما يميز هذا الوادي عن غيره من الأودية هو سهولة الوصول إليه، إذ لا يحتاج لسيارات الدفع الرباعي، أو للمشي كثيراً".

ما وراء هذه الطبيعة الجبلية الوعرة بعمان.. استكشف هذا المسبح الطبيعي الصافي بين الصخور
ويتميز الوادي بعذوبة مياهه، ويستمر جريانه معظم أيام العام. Credit: Riyadh Alhinai

وعند رؤية المياه التركوازية الصافية بين الصخور، لن يستطيع المرء مقاومة السباحة فيها. 

ويتميز وادي القحفي بعذوبة مياهه، ويستمر جريانه معظم أيام العام، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة السياحة في سلطنة عمان.

ما وراء هذه الطبيعة الجبلية الوعرة بعمان.. استكشف هذا المسبح الطبيعي الصافي بين الصخور
أكد الهنائي أن الوادي سهل الوصول إليه مقارنةً بالوديان الأخرى. Credit: Riyadh Alhinai

ويهدف الهنائي إلى إبراز جمال سلطنة عمان بطريقته الخاصة، وخوض تجارب جديدة، ونقل جمال ما يراه لمتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الهنائي وجود العديد من الكنوز الطبيعية في البلاد لم يُظهرها حتى الآن، قائلاً: "أنا متأكد من أنها ستذهل العالم".

قد يهمك أيضاً

"أعجوبة طبيعية تحت الأرض".. اكتشف أسرار كهف الهوتة بسلطنة عمان

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.