شاهد مغامر يتسلق طريق "السلالم إلى الجنة" في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بين حدود دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ستجد طريقاً لا يشبه أي طريق، سواء بصعوبة مساره أو بجمال المناظر البانورامية في أعلاه.

ويأخذنا المغامر الفرنسي، كليمنت فيجير، برفقته في رحلة تسلقه لطريق "السلالم إلى الجنة" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)، والذي يمثل طريقاً جبلياً قديماً للرعاة، وسلسلة من الممرات الحجرية، تصعد لارتفاع يقارب ألفين متر إلى قمة جبل جيس، وفقاً لما ذكره موقع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات.

ويتطلب تسلق "السلالم إلى الجنة"، في إمارة رأس الخيمة، الكثير من الحذر ومستوى جيد من اللياقة البدنية بسبب صعوبة مساره، إذ يمكن أن يستغرق التسلق إلى الأعلى ومن ثم النزول، يوماً كاملاً.

ماذا يمكن أن تصطحب معك خلال رحلتك؟

ملابس

أحذية مناسبة للأنشطة في الهواء الطلق

معدات التنزه والتخييم

جهاز GPS لرصد الموقع عند التنزه في الوادي

الطعام والشراب

ويعتبره فيجير أنه أصعب جبل يتسلقه في دولة الإمارات، من الناحية الذهنية وليس الجسدية، موضحاً أهمية اختبار نفسك في تجربة مماثلة قبل خوض هذه المغامرة.

لذلك، يقدم لك المغامر الفرنسي النصائح التالية:

اصطحب برفقتك بين 5 و6 أشخاص

معرفة الأشخاص الذين يخوضون المغامرة معك، لأنك لن تعرف ردة فعلهم في حال وقوع أي مشكلة، ما يتسبب بتعريض المجموعة بأكملها إلى الخطر

ويقول الرياضي الفرنسي: "أنت تمشي على نتوءات جبلية قصيرة جداً، وأي خطأ يمكن أن يكون قاتلاً.. أعني ليس لديك مجال لارتكاب أي أخطاء في الواقع.. المفتاح هو التركيز على كل خطوة دون النظر كثيراً إلى الأسفل".

وبعد عودة فيجير إلى فرنسا لمواصلة مسيرته المهنية، سيوجه تركيزه أكثر على المغامرات في جبال الألب بشكل عام، خاصة في فرنسا، وسويسرا، وإيطاليا. ومن المحتمل أن يكون لديه الكثير من السباقات في أوروبا خلال عام 2021، بمجرد ما أن تتحسن الظروف الصحية في جميع أنحاء العالم.