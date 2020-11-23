10 مطارات من الأكثر أمانا في العالم بينها 3 في دول عربية..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تخطط للسفر في ظل جائحة كورونا؟ إذا كانت إجابتك هي نعم، فأنت تُعد محظوظاً إذا تواجدت في هذه البلدان، إذ أنها تحتضن المطارات الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لتصنيف "Safe Travel Barometer".

وصنفت "Safe Travel Barometer"، وهي عبارة عن قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، أكثر من 400 مطار حول العالم، وفقاً لبيان صحفي نشره موقع قاعدة البيانات.

ووفقاً لتقييم أكتوبر/تشرين الثاني لعام 2020، حاز مطار أبوظبي الدولي "AUH" في دولة الإمارات على المركز الأول بعلامة 4.4 من 5، فيما احتل مطار دبي الدولي "DXB" المركز الثاني بعلامة 4.4 أيضاً، بينما جاء مطار حمد الدولي في قطر "4.4" في المركز الثالث بعلامة 4.4.

وتستند العلامات التي حازت عليها المطارات على تدقيق مستقل لـ29 معياراً للصحة والسلامة، إضافةً إلى المبادرات التي تسعى إلى راحة المسافرين، وتجربة المسافر الشاملة التي أعلنت عنها المطارات، والهيئات التنظيمية، والحكومية للتخفيف من قلق المسافرين وتعزيز ثقتهم.

وإليكم قائمة المطارات الـ10 الأكثر أماناً في العالم لأكتوبر/تشرين الأول، والنقاط التي حازت عليها: