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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أشهر طويلة من العزلة وإلغاء خطط السفر بسبب جائحة فيروس كورونا، من المؤكد أنك سترغب بالشعور بأكبر قدر من الترحيب عند معاودة السفر، وعودة العالم إلى وضعه الطبيعي. ولذلك، لم لا تتجه في رحلتك المستقبلية إلى المدينة التي حازت على لقب الوجهة الأكثر ترحيباً؟

وأعلن موقع "لونلي بلانيت" عن قائمة أفضل ما في السفر لعام 2021، أو "Best in Travel 2021".

وضمن القائمة، حازت مدينة عمّان بالأردن على لقب الوجهة الأكثر ترحيباً في فئة التنوع، وفقاً لما ذُكر على الموقع الإلكتروني.

صورة للسياح وهم يزورون معبد هرقل، وهو معبد روماني، في العاصمة الأردنية عمّان في عام 2018. Credit: KHALIL MAZRAAWI / Contributor

وكتب الموقع: "مع أصولها النابعة من التقاليد البدوية، فإن حسن الضيافة الأردني الشهير هو ما يمنح العاصمة عمّان روحها".

مدينة عمّان، بالأردن. Credit: Jessica Lee

ومع توقف العالم هذا العام، بحسب تعبير الرئيس والمدير التنفيذي لـ"لونلي بلانيت"، لويس كابريرا، شجعهم ذلك على التفكر في أفضل الطرق لتمكين الجمهور من السفر بمسؤولية.

تُعد الثقافة البدوية أصل الضيافة الأردنية. Credit: Jessica Lee

وتتضمن القائمة 3 فئات، وهي الاستدامة، والمجتمع، والتنوع، وتكرّم كل منها الأماكن والأشخاص الذين يُظهرون التزاماً حقيقاً في تلك المجالات، وفقاً لكابريرا.

تصدرت البتراء في الأردن قائمة "لونلي بلانيت" كأفضل تجربة سفر يجب عدم تفويتها. Credit: Judith van Wijk/CNn iReport

وفي أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، أصدر موقع "لونلي بلانيت" النسخة الثانية من كتابه الشهير "Ultimate Travel List"، والذي يُصنف أفضل 500 تجربة سفر في العالم يجب عدم تفويتها، وتصدرت البتراء في الأردن تلك القائمة.