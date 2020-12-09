العثور على سمكة ذهبية ضخمة ببحيرة في أمريكا

نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام عاملون في حدائق ومنتزهات ترفيهية في ولاية كارولينا الجنوبية، باكتشاف غير عادي خلال اختبار روتيني لجودة المياه في بحيرة صغيرة.

وفي مياه بحيرة "أوك جروف"، اصطاد الطاقم سمكة ذهبية يبلغ وزنها 9 أرطال (حوالي 4.1 كيلوغرام)، وطولها حوالي 38 سنتيمتراً، بحسب ما قاله مدير "جرينوايز" والموارد الطبيعية والتاريخية لمنطقة الترفيه في مقاطعة "جرينفيل"، تاي هوك.

وتُعد هذه سمكة ضخمة.

عُثر على هذه السمكة في بحيرة بولاية ساوث كارولينا. Credit: Courtesy Ty Houck

وبحسب "ناشيونال جيوغرافيك"، يبلغ متوسط وزن سمكة ذهبية أليفة 0.2 إلى 0.6 رطل (0.1 إلى 0.3 كيلوغرام)، ويمكنها أن تصل لأكثر عن 5 أرطال (2.3 كيلوغرام) في البرية. ويبلغ متوسط طولها من 4.7 إلى 16.1 بوصة (12 إلى 41 سنتيمتراً تقريباً).

وقال هوك إنه ليس لديه أي فكرة عن المدة التي قضتها السمكة في البحيرة، ولا تُعد ولاية ساوث كارولينا موطنها الأصلي.

وقال هوك لـCNN إن الفريق لم ير أي شيء يشبه سمكة ذهبية عند دراستهم للبحيرة آخر مرة قبل عقد من الزمن.

من أجل اختبار صحة النظام البيئي، يستخدم المسؤولون طريقة تسمى بالصيد الكهربائي، والتي يتم فيها كهربة الأسماك بلطف (دون إلحاق الضرر بها)، بحسب ما ذكره هوك.

ويجبرها ذلك على الطفو على سطح الماء حتى يتمكن المسؤولون من التحقق من أي علامات تشير إلى كون المياه غير صحية.

وقال هوك: "فجأة، قفزت هذه السمكة العملاقة إلى داخل الشبكة، والتقطنا صورة بسرعة أثناء فحصها".

وأشار هوك إلى أن البحيرة تُستخدم بشكل أساسي في صيد الأسماك، ويتم تشجيع الصيادين على الإلقاء بالأسماك في البحيرة مرة أخرى بعد اصطيادها.

وهذا ما فعله العمال مع السمكة الذهبية الكبيرة، وقال هوك: "نعتقد أن شخصاً ما ألقى بسمكته في البحيرة لأنه لم يعد يرغب بها، وذلك بدلاً من إلقائها في المرحاض".

وليست البحيرة في اتجاه مجرى نهر لمحطة طاقة، ولذلك، فإن الحجم الكبير للسمكة لا يتعلق بالتعرض للمواد الكيميائية، وفقاً لما ذكره هوك.

ويعتقد هوك أن السمكة الذهبية كانت تأكل كثيراً، وأُتيحت لها الفرصة للنمو عندما وُضعت في بيئة أكبر مثل بحيرة "أوك غروف"، والتي تبلغ مساحتها 12 فداناً (4،8562 متر مربع).

وذكر كتاب "غينيس" للأرقام القياسية العالمية أنه بلغ طول أطول سمكة ذهبية معروفة 18.7 بوصة (حوالي 47.5 سنتيمتر) من الأنف إلى الزعنفة، وهي تنتمي إلى جوريس جيجسبيرز من هولندا، ولم يكن وزنها مذكوراً.

وقال هوك: "تنمو الأسماك الذهبية بحسب حجم بيئتها"، وأضاف أن "وجود سمكة ذهبية وزنها 9 أرطال في بحيرتنا يجب أن يعني أننا نفعل أمراً صحيحاً".