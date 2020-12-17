نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تطمح للحصول على تجربة لعب الغولف في أجواء احترافية ممتعة، وبإطلالة مميزة، فملعب ونادي الغولف "رويال غرينز" في السعودية يعد الوجهة الأنسب للباحثين عن تحدٍ جديد في رياضة الغولف.

ويتميز ملعب ونادي الغولف الريفي "رويال غرينز" بموقعه في قلب حي "المروج"، الذي يعد أحد أهم وأرقى مناطق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تقع بالقرب من مدينة جدة.

يمتاز ملعب ونادي الجولف الريفي "رويال غرينز" بتصميمه ذي الـ18 حفرة المؤهل لاستضافة البطولات Credit: Royal Greens Golf & Country Club

ويحظى النادي بإطلالته البانورامية على ساحل البحر الأحمر، والتي تمتد حوالي 181 كيلومترا على طول الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وعلى بعد 100 كيلومتر شمال مدينة جدة.

استضاف ملعب ونادي الجولف "رويال غرينز" على أرضه محترفي اللعبة من أمثال داستن جونسون، وبروكس كيبكا، وفيل ميكلسون، وسيرجيو جارسيا، وجريم ماكدويل. Credit: Royal Greens Golf & Country Club

وقال المدير العام لنادي وملعب "رويال غرينز للغولف"، سعيد الجزار، لموقع CNN بالعربية، إن الملعب مصمم بمواصفات عالمية بواسطة شركة أوروبية متخصصة بتصميم ملاعب الغولف.

الحفرة 18 للضربة 5 والمحاطة بعوامل إعاقة مثل المساحة الخضراء المصممة على شكل شبيه بجزيرة Credit: Royal Greens Golf & Country Club

ويمتد الملعب فوق مساحات خضراء تحتوي على 18 حفرة تسديد، تتخللها مجموعة ساحرة من البحيرات والجداول المائية، مما يجعل من نادي وملعب رويال غرينز للغولف وجهة سياحية مميزة، وبيئة طبيعية ومتنفس لهواة ومحترفي الغولف حول العالم، حسبما ذكره الجزار.

توفر الحفرة الـ16المصممة للضربة 3 موقعاً بإطلالات بانورامية ساحرة على البحر الأحمر Credit: Royal Greens Golf & Country Club

واسـتضاف الملعب على أرضه البطولـة السـعودية الدوليـة لمحترفـي الغولـف لعامي 2019 و2020، حيث استقبل 132 لاعباً مـن أفضـل اللاعبين فـي العالـم، ومن المقرر أن يستضيف البطولة مجدداً في شهر فبراير/ شباط عام 2021.

استضاف الملعب بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف، وهي أول بطولة غولف نسائية تقام في السعودية Credit: Royal Greens Golf & Country Club

كما استضاف ملعب "رويال غرينز" للجولف هذا العام بطولة "أرامكو السعودية النسائية الدولية"، وهي أول بطولة نسائية للغولف في السعودية، وشهدت مشاركة 110 لاعبة دولية محترفة من الأفضل في العالم، والتي تلاها بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق".

وقد لعب على أرض ملعب ونادي رويال غرينز للغولف أبرز لاعبي الغولف المحترفين عالمياً من أمثال داستن جونسون، وبروكس كيبكا، وفيل ميكلسون، وسيرجيو جارسيا، وجريم ماكدويل، حسبما ذكر الجزار.

والجدير بالذكر بأن نادي وملعب رويال غرينز للغولف قد حاز على لقب أفضل نادي غولف في العالم لعام 2019، وأفضل ملعب غولف في المملكة لأعوام 2017 و2019 و2020، وذلك بالتصويت خلال جوائز الغولف العالمية، وفقاً لما ذكره الجزار.

ويستقبل ملعب ونادي رويال غرينز للغولف جميع لاعبي ومحبي الغولف والزوار من جميع الأعمار والفئات والمستويات، حيث يقدم تجربة لعب استثنائية، وعروض مستمرة ومميزه لزيادة فرص التعلم واللعب باستمتاع.

ويمكن الوصول إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر شبكة طرق ميسرة وسريعة، إضافة إلى وجود محطة قطار الحرمين والتي تبعد 20 دقيقة عن مطار جدة الدولي.