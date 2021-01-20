مغامرة "حصرية".. نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يأخذ متابعيه في جولة داخل الهرم الأكبر

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مغامرة "حصرية".. نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يأخذ متابعيه في جولة داخل الهرم الأكبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اصطحب نجم فيلم "علاء الدين"، مينا مسعود، متابعيه عبر "إنستغرام" مؤخراً، لاستكشاف الهرم الأكبر الشهير في مصر.

وشارك النجم المصري العالمي، مينا مسعود، مقطع فيديو لجولة "حصرية" بحسب تعبيره قام بها داخل الهرم الأكبر، والذي يعتبر الأضخم والأقدم بين الأهرامات المصرية الشهيرة.

ووثق مسعود هذه التجربة خلال زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري في منشور عبر "فيسبوك".

وبعد توثيق زيارته لتمثال أبو الهول، يُظهر الممثل في مقطع الفيديو، وهو يتجه إلى الهرم.

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وأكد مسعود على حصرية الجولة في الفيديو قائلاً: "معظم الأشخاص لا يمكنهم القدوم إلى هنا".

وخلال جولته، اصطحب المصري متابعيه عبر الممرات الداخلية للهرم، إلى جانب حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو، وفقاً للمنشور.

وأنهى الممثل الفيديو وهو يقول: "إذا استطعت بناء هرم، فأنت تستطيع فعل أي شيء".

ويبلغ ارتفاع الهرم الأكبر 139 متراً، وبُني منذ حوالي 4،500 عام، وهو يُعد الأكبر في مجموعة من الأهرامات في الجيزة، وأقدم عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وموقع جذب سياحي رئيسي.

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