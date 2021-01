هل تجرؤ على تناول رقائق "الناتشوز" من علبة المهملات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن جربت رقائق "الناتشوز" من علبة المهملات؟ ربما تشعر بالذهول بداية، لكن لن يكون الأمر غريباً عندما يقدمه غاي فييري، الذي يتمتع بمكانة فريدة في عالم الطعام.

وفي شراكة جديدة مع خدمة توصيل الطعام الوطنية "Goldbelly"، يعمل فييري على إحضار مطعم "Flavortown" إلى منزلك!

ووسط شتاء طويل وقاسي، تقوم "Goldbelly" بشحن "Trash Can Nachos"، أي "علبة المهملات للناتشوز"، إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وتبلغ كلفة السلة التي تكفي لحوالي 6 أشخاص، ما بين 69 دولاراً و79 دولاراً، مع مصاريف الشحن.

وتتضمن كل عبوة رقائق التورتيلا وجبن الشيدر، وصلصة الجبنة الذائبة الخاصة بفييري، وصلصة "باربيكيو شوجر براون بوربون"، والفاصولياء السوداء، وصلصة "بيكو دي جايو"، والهالبينو، والكريمة الحامضة، والكزبرة، ومخلل البصل الأحمر.

وفيما يتعلق بالشراكة مع فييري، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Goldbelly"، جو أرييل، لـCNN: "نحن نشعر بحماس كبير، لقد مضى وقت طويل في مرحلة الإعداد".

وكانت صداقة أرييل مع فييري، التي بدأت منذ 3 سنوات خلال مهرجان "ساوث بيتش" للنبيذ والطعام في ميامي، جزءاً لا يتجزأ من تحقيق هذا النجاح.

ويقول آرييل: "نحن نُعتبر بمثابة مستكشفين للطعام، ويعد غاي هو أحد أعظم مستكشفي الطعام في عصرنا".

ورغم الظروف التي يمر بها العالم، إلا أنها كانت سنة جيدة لفييري.

Credit: Goldbelly

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت بلومبيرج مقالاً صغيراً، بعنوان "غاي فييري، جامع التبرعات في Flavortown"، تسلط الضوء فيه على جهود الشيف الشهير تجاه عمال المطاعم العاطلين عن العمل، وقدرته على جمع أكثر من 21.5 مليون دولار لصندوق إغاثة موظفي المطعم.

ويذكر أن فيلماً وثائقياً أُنتج أيضاً على شبكة "Food Network" في 27 ديسمبر/ كانون الأول.

ويواكب فيلم "Restaurant Hustle 2020: All on the Line" أربعة طهاة يعيدون اختراع مطاعمهم، بمجرد انتشار الوباء.