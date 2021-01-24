مسارات "مهيبة" في السعودية..مصور يوثق الطرق الجبلية من زوايا جديدة

نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الصحاري ورمالها الملونة، إلى الجبال الشاهقة التي تعانق السماء، والوديان، تحتضن المملكة العربية السعودية تضاريس متنوعة.

وتتنوع تضاريس المملكة نظراً لاتساع مساحتها، والتي تشغل أربعة أخماس شبه الجزيرة العربية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر موقعها الرسمي.

تتمتع المملكة العربية السعودية بتضاريس متنوعة. وتُظهر هذه الصورة قمة جبل شدا. Credit: HANI ALZAHRANI

وبسبب تنوع تضاريسها، نشأت العقبات، وهي الطرق، والجسور، والأنفاق التي تمر عبر الوديان، وتخترق الجبال الشاهقة، بحسب ما ذكرته "واس".

وتشكل هذه العقبات مشاهد مهيبة وثقها المصور السعودي، هاني الزهراني.

مسارات مهيبة تشق طريقها بين أصعب التضاريس

عقبة الملك خالد في الباحة. Credit: HANI ALZAHRANI

ودخل الزهراني، الذي نشأ في الباحة، عالم التصوير منذ امتلاكه أول كاميرا له في عام 2010، والتي استخدمها في توثيق رحلات سفره.

ورغم أن العقبات قد تبدو مثل أي طريق عادي لدى قيادة السيارة عبرها، إلا أن رؤية الصورة الأكبر التي تشكلها بين التضاريس، يجعلك تراها من منظور مختلف تماماً.

طريق الخط السياحي في المندق. Credit: HANI ALZAHRANI

وعند حديثه عما شجعه على توثيق عقبات المملكة، قال الزهراني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "عادةً أراقب كيفية تكوَن السحب وتصاعد الضباب في شفا، وسفوح الجبال، وألتقط صوراً لها"، مؤكداً سهولة الوصول إلى العقبات في منطقته.

صورة لقرى عند طريق الخط السياحي في الباحة. Credit: HANI ALZAHRANI

وأضاف الزهراني: "أثناء تواجدي في عقبة الملك خالد بالباحة، استوقفني مشهد العقبة كثيراً في تلك اللحظة، وكانت لحظة رائعة ما بين تكوَن الضباب، وتخلل الشمس بين الغيوم الكثيفة، وكيفية ظهور ألوان الخريف على الجبال كلوحة رائعة شاهدتها بعيني، وحاولت نقلها بالصورة".

صورة من قمم جبال السروات في محافظة المندق. وتقع المحافظة على مرتفعات جبال الحجاز المطلة على إقليم تهامة. Credit: HANI ALZAHRANI

ومن خلال أعمال الزهراني، سترى تنوع تضاريس المملكة، ومشاهد ساحرة تتخللها طبقات الضباب، إلى جانب الأشكال المتعرجة والمنحنيات الانسيابية التي تشكلها العقبات، وهي تفاصيل لن يمكنك ملاحظتها إلا من البعد المناسب.

غروب الشمس على شفا بلخزمر Sunset over Balkhazmar Cliffs 📍عقبة الحسام، المندق 🇸🇦 Descent of Alhusam Road Al Mandaq, Saudi Arabia https://t.co/nRmSgfYFMO

ووثق المصور بعض العقبات بواسطة طائرة "درون" ذاتية القيادة.

وأكد المصور أن إمكانيات طائرة الـ"درون" التي استخدمها في التصوير، سمحت له بإظهار "كيفية الإبداع في شق هذه الطرق من قبل وزارة النقل، وربط المدن بالقرى النائية، وسط تضاريس صعبة كالجبال".

طريق الخط السياحي شمال الباحة. Credit: HANI ALZAHRANI

ومن العقبات التي وثقها المصور هي عقبة الحسام في المندق، وعقبة الملك خالد، وعقبة الملك فهد في منطقة الباحة.

وبما أنه نشأ في الباحة ولتعلقه بتصوير الطبيعة، يهتم الزهراني بنقل جماليات منطقته وطبيعتها الساحرة، بحسب ما ذكره.