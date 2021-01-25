مطار سعودي يودع ملايين المسافرين بـ"طائرات ورقية"

نشر الاثنين ، 25 يناير / كانون الثاني 2021

وادي "خفي" في السعودية سيذكرك بـ"غراند كانيون" في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند زيارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في المملكة العربية السعودية، يمكن رؤية العديد من الطائرات الورقية التي تتدلى فوق رؤوس المسافرين. ولكن، كيف ظهرت هذه الطائرات؟ وما هدفها؟

ويقدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مبادرة لافتة من أجل مسافريه، إذ يمكنهم الآن الاستمتاع بأعمال فنية وُزعت في "الصالة رقم 1"، ومنها عمل فني يُدعى "الطائرات الورقية"، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للمطار في "تويتر".

يتكون هذا العمل الفني من حوالي 190 طائرة ورقية صغيرة. Credit: Twitter/@KAIAirport

ويتكون هذا العمل الفني، والذي صممه الفنان السعودي محمد الشمري، من حوالي 190 طائرة ورقية صغيرة.

تم اختيار الممر المؤدي إلى صالة المغادرة بالصالة رقم 1 موقعاً لـ"الطائرات الورقية". Credit: Twitter/@KAIAirport

ويهدف هذا العمل إلى "عكس الذكريات التي يحملها كل زائر في مخيلته للأماكن المقدسة عند مغادرته المملكة"، بحسب تغريدة من المطار.

تم اختيار الممر المؤدي إلى صالة المغادرة بالصالة رقم 1 موقعاً لـ "الطائرات الورقية" ، وزاده بهاءً مجاورته لحديقة المطار الغناء التي لايفصلها عنه إلا حاجز زجاجي شفاف https://t.co/f5XwmSp2Pj

وتتدلى هذه الأعمال الفنية التي تتزين بالخط العربي من السقف لتشكل معلماً لافتاً في المطار.

هذا العمل المبتكر لطريقة التوديع ستمنح الملايين من الزوار والمقيمين المسافرين عبر المطار فرصة لتذوق الفن والاستمتاع به. https://t.co/W7PivrvIqw

وبحسب ما أشار إليه المطار، تقوم فكرة العمل على ذكر أهم المواقع والمفردات الدينية التي تترك أثراً لدى ملايين الحجاج والمعتمرين خلال رحلة العودة من أداء المناسك.

ويرى المطار أن طريقة التوديع هذه ستمنح الملايين من الزوار، والمقيمين، والمسافرين عبر المطار فرصة للاستمتاع بالعمل الفني.