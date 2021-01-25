مطار سعودي يودع ملايين المسافرين بـ"طائرات ورقية"

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مطار سعودي يودع ملايين المسافرين عن طريق هذه "الطائرات الورقية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند زيارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في المملكة العربية السعودية، يمكن رؤية العديد من الطائرات الورقية التي تتدلى فوق رؤوس المسافرين. ولكن، كيف ظهرت هذه الطائرات؟ وما هدفها؟

ويقدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مبادرة لافتة من أجل مسافريه، إذ يمكنهم الآن الاستمتاع بأعمال فنية وُزعت في "الصالة رقم 1"، ومنها عمل فني يُدعى "الطائرات الورقية"، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للمطار في "تويتر".

مطار سعودي يودع ملايين المسافرين عن طريق هذه "الطائرات الورقية"
يتكون هذا العمل الفني من حوالي 190 طائرة ورقية صغيرة. Credit: Twitter/@KAIAirport

ويتكون هذا العمل الفني، والذي صممه الفنان السعودي محمد الشمري، من حوالي 190 طائرة ورقية صغيرة.

مطار سعودي يودع ملايين المسافرين عن طريق هذه "الطائرات الورقية"
تم اختيار الممر المؤدي إلى صالة المغادرة بالصالة رقم 1 موقعاً لـ"الطائرات الورقية". Credit: Twitter/@KAIAirport
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ويهدف هذا العمل إلى "عكس الذكريات التي يحملها كل زائر  في مخيلته للأماكن المقدسة عند مغادرته المملكة"، بحسب تغريدة من المطار.

وتتدلى هذه الأعمال الفنية التي تتزين بالخط العربي من السقف لتشكل معلماً لافتاً في المطار.

وبحسب ما أشار إليه المطار، تقوم فكرة العمل على ذكر أهم المواقع والمفردات الدينية التي تترك أثراً لدى ملايين الحجاج والمعتمرين خلال رحلة العودة من أداء المناسك.

ويرى المطار أن طريقة التوديع هذه ستمنح الملايين من الزوار، والمقيمين، والمسافرين عبر المطار فرصة للاستمتاع بالعمل الفني.

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