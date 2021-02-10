بعد تعرضه لهجوم من دب..كيف نجا هذا المتزلج في ألاسكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نُقل أحد المتزلجين في ألاسكا جواً من موقع بجانب جبل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تعرض لهجوم من قبل دب بني.

وكان المتزلج أحد أفراد مجموعة صعدت إلى الجبل خلال نزهة تزلج في الريف بالقرب من مدينة هينز بولاية ألاسكا، يوم السبت، وفقاً لخفر السواحل الأمريكي.

وأصيب المتزلج بجروح في رأسه ويديه إثر هجوم الدب البني.

وقالت إدارة الأسماك والألعاب في ألاسكا إن المتزلج أيقظ أنثى الدب البني عن غير قصد داخل وكرها، وهي أم كانت تحمي شبلها على الأرجح.

وأوضح عالم الأحياء البرية كارل كوخ لـ CNN: "أدرك المتزلج الذي تعرض للهجوم في وقت ما أنه يجب أن يتظاهر بالموت، وهي فكرة جيدة على الأرجح في هذا النوع من الظروف".

وحددت مروحية خفر السواحل من طراز "إم إتش-60 جيهوك" الرجل واثنين من المتزلجين الآخرين على بعد حوالي 10 أميال شمال غرب هينز على ارتفاع 1،600 قدم، وفقاً لخفر السواحل.

وتم إنزال أحد رجال الإنقاذ من خفر السواحل لتقييم حالة الرجل ثم استخدم نقالة لرفع الرجل إلى المروحية، وتم نقله إلى مدينة جونو لتلقي العلاج اللازم.

وكان الرجل في حالة وعي وقت الإنقاذ، ولكن لم يكن لدى خفر السواحل أي معلومات أخرى حول حالته.

وتمكن المتزلجان الآخران من تقديم الإسعافات الأولية للرجل والاتصال بخفر السواحل.

وأشار مساعد الطيار الملازم القائد ويل سيروكمان إلى أن أجهزة الإتصال عبر الأقمار الصناعية الخاصة بالمتزلجين قدمت إحداثيات دقيقة عن موقعهم.

ولفت سيروكمان أنه بذات القدر من الأهمية، كان لديهما قطعة نسيج ذات لون زاهٍ للتلويح إلى المروحية عند اقترابها.

وأضاف سيروكمان: "كان هذا أمراً حاسماً للغاية بالنسبة إلينا للعثور عليهم في الوقت المناسب".

ولم يحتج المتزلجان الآخران إلى مساعدة واستمرا في نزول الجبل بمفردهما، وفقاً لخفر السواحل.