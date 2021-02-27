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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" إن التطعيمات هي الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لاستئناف السفر الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كانتاس"، آلان جويس، لريتشارد كويست من CNN: "التطعيمات هي الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للحصول على عملية (سفر) واسعة النطاق".

وقال جويس إن بديل التطعيمات هو الحفاظ على القيود، بما في ذلك الخضوع للحجر الصحي في الفنادق.

ومع ذلك، لدى القيود بعض الحدود، وطبقت أستراليا الحجر الصحي في الفنادق لبعض الوقت، وقال جويس: "ليس لدينا حتى المساحة لإعادة الأستراليين إلى ديارهم، ناهيك عن دخول السياح، أو الأنشطة التجارية".

وتحدثت كانتاس سابقاً لصالح السماح فقط للمسافرين الذين تلقوا اللقاح على متن الطائرات.

وأشار جويس إلى أنه وجود الاستثناءات عندما يأتي الأمر للأشخاص الذين يعانون من العوز المناعي، وكيفية السماح بهم بالسفر دون تطعيم، ومتطلبات أخرى، ولكنه أكد قائلاً: "أعتقد أن الدول ستطلب من المسافرين إظهار تلقيهم للتطعيم قبل تصريحهم بالدخول، وسيكون الأمر بمثابة شرط الحصول على تأشيرة لدخول بعض البلدان".

ولا تزال العديد من الحكومات حذرة بشأن طرح جوازات سفر رقمية للقاحات، إذ قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين إنها تطرح بعض "المشكلات المعقدة للغاية"، ما ترك فكرة فرض الشهادات بين يدي الشركات.

وقال جويس في برنامج "Quest Means Business" إن "كانتاس" اختبرت نسخاً رقمية من "الكتاب الأصفر الصغير لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى بلدان معينة" في بعض الرحلات الأسبوع الماضي.