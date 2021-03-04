أقلعت وهبطت بذات المطار.. هكذا كانت رحلة امتدت لـ7 ساعات في أستراليا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت شركة الخطوط الجوية "كانتاس" سلسلة من "الرحلات الغامضة" لتشجيع السفر المحلي، مع عدم قدرة الأستراليين على السفر إلى الخارج بسبب قيود جائحة فيروس كورونا،

وسيضع المسافرون الذين يحجزون واحدة من الرحلات الثلاثة المعروضة "مصائرهم" بين يدي شركة الطيران الأسترالية.

وتنطلق الرحلات التي تستغرق يوماً واحداً، والتي ستُطرح للبيع في 4 مارس/آذار، من بريسبان، وسيدني، وملبورن.

وتغادر الرحلات بتاريخ 27 مارس/آذار، و18 أبريل/نيسان، و1 مايو/أيار على التوالي.

أطلقت خطوط "كانتاس" الجوية "رحلات غامضة" بظل استمرار قيود "كوفيد-19". Credit: Peter Parks/AFP/Getty Images

وستُشغل الرحلات على متن طائرات "بوينغ 737"، وستقتصر على 120 راكباً فقط.

وستحلق الرحلات الجوية إلى وجهات تكون ضمن نطاق ساعتين تقريباً.

ولن يعرف المسافرون المكان الذي سيتجهون إليه حتى تهبط الطائرة إلى الموقع الغامض، ولكن، سيظهر مسار الرحلة على الشاشات الموجودة على ظهر المقاعد، ما يمنح الركاب فرصة لتخمين وجهتهم.

وقدمت شركة الطيران بعض التلميحات على موقعها على الإنترنت. وعلى سبيل المثال، ذكر الموقع أن الرحلة الجوية من بريسبان ستوفر "الملاذ المثالي" لأولئك الذين يحبون الضيافة الريفية، وطعام الـ"غورميه"، والنبيذ، والأماكن الرائعة في الهواء الطلق.

وستتجه رحلة سيدني إلى المناطق الإستوائية.

وأما رحلة ملبورن، فهي مناسبة لمحبي الهواء الطلق، وطعام الـ"غورميه"، والنبيذ.

وسيتم تزويد العملاء بالمزيد من الأدلة عند الحجز للتأكد من حزمهم لأمتعتهم بشكل مناسب.

وتبلغ كلفة هذه الباقات الشاملة 737 دولاراً أسترالياً لمقاعد الدرجة الاقتصادية، و1،570 دولاراً أسترالياً لمقاعد درجة رواد الأعمال.

وقدمت شركة الطيران الرحلات الجوية الغامضة لأول مرة في التسعينيات.

وكان الركاب يصلون إلى المطار، ثم يتم توجيههم إلى رحلة مقررة لأي وجهة عبر شبكة "كانتاس".

وفي عام 2020، عرضت شركة الطيران رحلة خاصة لمشاهدة المعالم لمدة سبع ساعات بيعت في غضون 10 دقائق.

وعادت أستراليا إلى الوضع الطبيعي نسبياً منذ بداية الجائحة، إذ أبلغت الدولة عن عدم وجود حالات جديدة منقولة محلياً الثلاثاء، و9حالات بين المسافرين العائدين في الحجر الصحي الفندقي.

وفي المجموع، سجلت البلاد 28،986 حالة إصابة، و909 حالة وفاة حتى 3 مارس/آذار.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء، تمديد حظر السفر الدولي لأستراليا لمدة ثلاثة أشهر حتى 17 يونيو/حزيران.

وذكرت شركة "كانتاس" أنها تخطط لاستئناف الرحلات الدولية بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021.