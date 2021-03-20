دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر السوشي الوجبة المفضلة للكثير من الأشخاص حول العالم، ولكن، يبذل بعض المقيمين في تايوان جهوداً غير عادية للحصول عليه مجاناً، وذلك من خلال إعادة تسمية أنفسهم بشكل رسمي باسم "سلمون" للاستفادة من عرض ترويجي في مطعم.

وتدخلت وزارة الداخلية في تايوان الأربعاء في الموقف، وحثت الأشخاص على التفكير ملياً قبل تغيير أسمائهم بعد زيادة تقديم الطلب لهذا الأمر.

ووفقاً للقانون الذي يختص بالأسماء في البلاد، يحق للأشخاص تغيير أسمائهم ثلاث مرات فقط.

ومن الناحية النظرية، يعني ذلك أنه قد يظل شخصٌ ما عالقاً بالاسم الذي يختاره.

وقام حوالي 100 بتسجيل أنفسهم من أجل تغيير أسمائهم كجزء من حملة ترويجية لسلسلة مطاعم "Sushiro"، والتي تستمر حتى نهاية الخميس، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية "CNA". وأعلنت سلسلة المطاعم الإثنين أنها ستمنح السوشي المجاني لأي شخص يتضمن اسمه حرفين يعنيان "سمك السلمون" في اللغة الصينية عند وضعهما معاً، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ويُعد سمك السلمون عنصراً رئيسياً في هذه الوجبة الشهية.

ويمكن للشخص، بالإضافة إلى ما يصل إلى خمسة ضيوف، الحصول على وجبة مجاناً طالما تمكن الشخص من إثبات تغيير الاسم باستخدام بطاقة الهوية الرسمية.

وفي منشور على موقع "فيسبوك"، قالت سلسلة مطاعم "Sushiro" إنها ستقدم أيضاً تخفيضات ذات مستوى أقل لأي شخص أضاف واحداً فقط من الحرفين الصينيين إلى اسمه كجزء من الترويج، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

وأدت هذه الحملة الترويجية إلى اندفاع الأشخاص لتغيير أسمائهم في مكاتب تسجيل الأسر في جميع أنحاء تايوان، وفقاً للوكالة.

وبحسب ما ورد، قال رجل، قام بتغيير اسمه الأربعاء، للمسؤولين إنه يعتزم على تغيير اسمه مرة أخرى بمجرد أن يستفيد من العرض الترويجي.

وقال مكتب تسجيل آخر إنه نجح في ثني رجل آخر عن تغيير اسمه، بحسب ما ذكرته الوكالة، بينما قال مكتب ثالث إن رجلاً مختلفاً مضى قدماً في عملية تغيير اسمه الرسمي إلى "سلمون" رغم تغييره لاسمه بالفعل مرة واحدة من قبل.