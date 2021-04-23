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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجد 7 من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالصين، وفقاً لتصنيف عام 2020، بينما تراجع مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي إلى المركز الثاني، بعد أن احتل المركز الأول لـ22 عاماً متتالية.

وكان مطار قوانغتشو باييون الدولي في الصين هو أكثر المطارات ازدحاماً بالعالم، في عام 2020.

Credit: Yan Cong/Bloomberg/Getty Images

وبعد أن كان في المرتبة 11 في عام 2019، ارتفع مطار قوانغتشو باييون الدولي في الصين إلى المركز الأول، وذلك حسب الأرقام الأولية الصادرة يوم الخميس عن مجلس المطارات الدولي.

ويعود سبب هذه التحولات الكبيرة في أعداد الركاب وهلاك الحركة الجوية بشكل عام إلى جائحة كوفيد-19، التي لا تزال تعطل قطاع السفر في جميع أنحاء العالم.

وشهدت مدينة قوانغتشو 43.8 مليون مسافر في عام 2020، بانخفاض 40٪ عن عام 2019. وكان لدى أتلانتا 42.9 مليون مسافر العام الماضي، بانخفاض حاد يصل إلى نسبة 61٪ عن عام 2019.

Credit: Yan Cong/Bloomberg/Getty Images

ويتوقع نائب الرئيس للاقتصاد في مجلس المطارات الدولي، باتريك لوكاس، أن يكون تراجع مطار أتلانتا عن المرتبة الأولى مؤقتاً.

وقال لوكاس: "بينما يتعافى القطاع، نتوقع أن تستعيد أتلانتا موقعها في القمة خلال السنوات القادمة".

Credit: Charlie Riedel/AP

وكانت المطارات في مدن تشنغدو وشنجن وكونمينغ وشانغهاي وشيان الصينية أيضاً من بين العشرة الأوائل في عام 2020.

وارتفعت تصنيفات هذه المطارات، التي وصل بعضها إلى المرتبة 46 في عام 2019، لتتصدر المراكز العشرة الأولى.

وتراجع مطار العاصمة بكين الدولي، الذي احتل المرتبة الثانية في كثير من الأحيان، إلى المركز السادس في قائمة 2020.

تراجع الحركة الجوية العالمية

في عام 2020، تراجعت حركة المسافرين الجويين حول العالم بنسبة 65٪ تقريباً، وفقاً للأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي. وانخفضت حركة الركاب بين أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم بنحو 46٪، في عام 2020.

وقال المدير العام لمجلس المطارات الدولي، لويس فيليب دي أوليفيرا، في بيان: "تكشف البيانات المنشورة اليوم عن التحدي الذي لا تزال تواجهه المطارات. ومن الضروري دعم القطاع من خلال القرارات السياسية المعقولة الصادرة عن الحكومات، لضمان قدرة الطيران على التحمل وإعادة بناء الاتصال وتغذية الانتعاش الاقتصادي العالمي".

وأضاف: "تظهر النتائج أن التأثير لا يزال متفاوتاً مع المناطق المختلفة التي تواجه تحديات مختلفة وتتطلب قرارات سياسية مختلفة ودعماً من الحكومات لوضع الأساس للتعافي".

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ولا يتوقع مجلس المطارات الدولي عودة حركة الركاب العالمية إلى حالها في عام 2019 قبل حلول عام 2024، وذلك حسب ما ذكره لوكاس.

وبالإضافة إلى أتلانتا، وصل مطاران آخران في الولايات المتحدة إلى المراكز العشرة الأولى، حيث احتل مطار دالاس فورت وورث الدولي المرتبة الرابعة، بعد ارتفاعه من المركز العاشر في عام 2019.

ووصل مطار دنفر الدولي إلى المرتبة السابعة، بعد ارتفاعه من المركز 16 في عام 2019.

ولم تكن هناك مطارات أوروبية في المراكز العشرة الأولى في عام 2020، حيث احتلت لندن وباريس القائمة في عام 2019.

ويذكر أنه تراجعت مرتبة كلاً من دبي وطوكيو في القائمة لعام 2020.

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السفر الجوي الداخلي

لاحظ مجلس المطارات الدولي أن السفر الجوي المحلي بدأ ينتعش في العديد من الأماكن، بينما لا يزال السفر الجوي الدولي مقيداً بشدة.

ويعود الأداء القوي للصين في المراكز العشرة الأولى جزئياً إلى السفر المحلي الأقل تقييداً على نطاق واسع في البلاد، والذي تأثر بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا في عام 2019، بسبب فرض قيود صارمة لإغلاق تام.

وأشار لوكاس إلى أن السفر الدولي في الصين لا يزال مقيداً للغاية، ما يجبر العديد من المسافرين الذين ربما سافروا دولياً على السفر داخل الصين.

وقال دي أوليفيرا: "لن يتحقق التعافي العالمي سوى من خلال تصعيد حملات التطعيم، ومواصلة تطوير تصاريح الصحة الرقمية، ودعم السياسات من الحكومات".

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وفيما يلي، إليك أكثر مطارات 2020 ازدحاماً حسب حركة الركاب

1. قوانغتشو: 43.8 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 40٪ عن عام 2019

2- أتلانتا: 42.9 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 61٪ عن عام 2019

3- تشنغدو: 40.7 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 27 ٪ عن عام 2019

4. دالاس فورت وورث: 39.4 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 48٪ عن عام 2019

5. شنجن: 37.9 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 28 ٪ عن عام 2019

6. بكين: 34.5 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 66 ٪ عن عام 2019

7. دنفر: 33.7 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 51٪ عن عام 2019

8- كونمينغ: 33 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 31 ٪ عن عام 2019

9- شنغهاي: 31.2 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 32 ٪ عن عام 2019

10- مدينة شيان: 31.1 مليون مسافر في عام 2020، مع انخفاض حركة الركاب بنسبة 34 ٪ عن عام 2019