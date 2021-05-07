هل يهدد "جواز سفر اللقاح" حريتنا الشخصية..أم يكون هو المفتاح لها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية، يوم الجمعة، أنها ستبدأ تجربة جواز السفر الصحي الخاص بالاتحاد الدولي للطيران (أياتا)، على رحلاتها إلى لندن وأثينا وسنغافورة، اعتباراً من 7 مايو/ أيار.

وسيتمكن المسافرون الذين يحملون جواز السفر البيومتري، والمتجهين إلى لندن وأثينا وسنغافورة، من تجربة التطبيق الذي يساعدهم على إدارة سفرهم بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبار كوفيد-19 أو أية معلومات حول اللقاح.

وسيتمكن ركاب "طيران الخليج" من إنشاء "جواز سفر رقمي" يسمح لهم بمطابقة مسارات سفرهم مع المتطلبات الصحية لكورونا في وجهاتهم، والتحقق من امتثالهم لها.

وبحسب ما ذكره البيان، تعد البحرين واحدة من أوائل الحكومات التي تشارك في تجربة جواز السفر الصحي الخاص بـ(أياتا) مع ناقلتها الوطنية، "للمساعدة في تمهيد الطريق لإعادة إنشاء التواصل العالمي مع إدارة مخاطر كورونا".

ويذكر أن اتحاد النقل الجوي الدولي قد أجاز 4 مستشفيات في البحرين لإرسال نتائج فحص كورونا إلى المسافرين عبر التطبيق، وهي مستشفى الإرسالية الأمريكية، ومستشفى البحرين التخصصي، و ومستشفى البحرين الملكي والمستشفى الملكي للنساء والأطفال.

وسيحتوي تطبيق جواز السفر الصحي الخاص بـ (أياتا) على سجل متكامل لمتطلبات السفر حتى يتمكن المسافرون من العثور على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول لجميع الوجهات بغض النظر عن مسار الرحلة.

وبحسب بيان صادر عن "طيران الخليج"، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ"طيران الخليج"، القبطان وليد العلوي: "تفخر طيران الخليج بشراكتها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) كإحدى أولى الناقلات الجوية في العالم التي تبدأ بتجربة هذا التطبيق، حيث نتطلع إلى تدشينه اليوم على ثلاثة من وجهات شبكتنا، كما أننا نقدر الدعم المقدم لنا من جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة التي ستسمح للمسافرين بالطيران بثقة".

وسيتم إعلام الركاب الذين يسافرون مباشرة من البحرين إلى لندن وأثينا وسنغافورة حول كيفية التسجيل ليكونوا جزءاً من هذه التجربة.

وسيتمكن ركاب الدرجة السياحية من دخول منطقة تسجيل الوصول الذهبية الخاصة بـ"طيران الخليج" وقاعة الصقر الذهبي في مطار البحرين الدولي.

وفي قاعة الصقر الذهبي، سيحصل الركاب على خدمة إنترنت مجانية على متن رحلاتهم كعربون تقدير لمشاركتهم.