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آلة تصنع البيتزا خلال 3 دقائق في شوارع إيطاليا.. كيف مذاقها؟

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي البيتزا الإيطالية؟ تقدم لك العاصمة روما آلة جديدة تطبخ البيتزا أمامك في غضون 3 دقائق فقط.

ويستطيع المشترون استخدام آلة "Mr. Go Pizza" للاختيار ما بين 4 أنواع مختلفة من البيتزا، والتي تتراوح تكلفتها بين 5.20 دولاراً و7.20 دولاراً.

ويمكن للعملاء مشاهدة البيتزا أثناء طبخها خلف نافذة زجاجية صغيرة.

وتراوحت تقييمات العملاء يوم الخميس لآلة البيتزا، وهي الأولى من نوعها في روما، من "مقبولة إذا كنت في عجلة من أمرك" إلى الرعب التام.

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وقال كلاوديو زامبيجا: "تبدو جيدة لكنها أصغر بكثير مما هي عليه في المطعم وهناك القليل من الإضافات".

وتقول التقاليد إن رافاييل إسبوزيتو قد ابتكر "بيتزا مارغريتا" الكلاسيكية في 11 يونيو/ حزيران 1889، لتكريم زوجة الملك، مرغيريتا، خلال زيارتها لنابولي مع الملك أومبرتو الأول.

وبدوره، استخدم الطماطم والموزاريلا وأوراق الريحان لتمثيل ألوان علم إيطاليا الموحدة، وهي الأحمر والأبيض والأخضر.

جربت فابريزيا بوليسي، وهي من مواليد نابولي وطالبة جامعية في روما، هذه البيتزا المصنوعة بشكل آلي، وقالت إنها تشبه طبق بيادينا، وهو عبارة عن خبز رقيق للغاية غير مخمر وشائع في شمال إيطاليا.

وقالت: "لا بأس بها، لكنها ليست بيتزا".

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ولم تقبل جينا، التي رفضت ذكر اسم عائلتها، هذا المفهوم تماماً.

وقالت: "أمر رهيب.. تحتاج حقاً أن تأكل البيتزا ساخنة على الفور.. إنها لا تناسبني".

وفي موقعها الحالي، ستواجه آلة "Mr. Go Pizza" منافسة شديدة في السوق، حيث يقع مطعم "Napolitano" بجوارها، ويستخدم فرناً من الطوب.

وبعد قضمة واحدة، يقول جيوفاني كامبانا: "لم أكن أفكر في تناول بيتزا مصنوعة بواسطة آلة".

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