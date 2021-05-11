كرات مقرمشة لا غنى عنها برمضان في الإمارات.. هذه هي اللقيمات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرات ذهبية مقرمشة تتزين بدبس التمر ومذاقه الحلو.. ليس الأمر مبالغةً عند وصف اللقيمات الإماراتية بأنها من الأساسيات في رمضان.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أكدت الإماراتية مريم لوتاه، والتي تدير قناة "Happy Kitty Crafts and Kitchen" للطبخ على موقع "يوتيوب"، مع شقيقتها شرينه إنه "طبق سهل وبسيط جداً، ولكنه لذيذ، ولا غنى عنه في رمضان، وهو مفضل لدى الكبار والصغار".

ويتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة، أي الطحين المتعدد الاستعمالات، والسكر، والزعفران، ومسحوق الهيل، والخميرة الفورية، والبيض، ورشة من الملح.

ويمكن إضافة ماء الورد أيضاً، ولكن يُعد ذلك خطوة اختيارية.

وتطورت طرق تحضير هذا الطبق، ومكوناته، وأصبحت تتضمن مسحوق "الكاسترد"، وغيرها من المكونات، بحسب ما ذكرته مريم.

ولتحضير هذا الطبق، يجب خلط جميع المكونات جيداً للحصول على القوام المناسب، ثم ترك العجينة لتتخمر لمدة ساعة إلى 3 ساعات.

ويتم بعد ذلك أخذ جزء بحجم ملعقة صغيرة من العجينة، وإسقاطها في الزيت، وتكرار العملية حتى الانتهاء من قلي كل الكرات.

ويمكن إخراج الكرات الشهية بعد أن تتحمر، ثم وضعها على مصفاة للتخلص من الزيت.

ويُصبح الطبق جاهزاً بعد تزيينه بدبس التمر.

وعند حديثها عن هذا الطبق، أكدت شرينه أنه شديد الحلاوة، وأضافت أنه "الطبق المناسب للتلذذ به مع فنجان من القهوة بعد الإفطار".

وإلى جانب اللقيمات، تتزين المائدة الإماراتية في رمضان بأطباق شعبية أخرى مثل الهريس، والثريد أيضاً، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" عبر الإنترنت.