نصفه في هونغ كونغ ونصفه في الصين.. أصبح هذا الشارع الحدودي مكانًا مثاليًا للقاء عاشقين انفصلا بسبب جائحة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفضت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الأربعاء، من إشعاراتها الصحية المتعلقة بالرحلات البحرية من المستوى 4، الذي يوصي بتجنب كل رحلات السفر، إلى المستوى 3، وهو تشجيع للمسافرين على الحصول على التطعيم الكامل قبل السفر.

ولا تزال الوكالة تنصح جميع المسافرين غير المطعمين بتجنب السفر على متن السفن السياحية.

وتنصح أيضًا بخضوع الأشخاص، الذين يقررون الذهاب في رحلة بحرية، للاختبار قبل يوم إلى ثلاثة أيام من رحلتهم وبعدها بثلاثة إلى خمسة أيام.

ويجب على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل أن يخضعوا للحجر الذاتي لمدة سبعة أيام بعد السفر، حتى لو كانت نتيجة اختبارهم سلبية.

كما يجب أن يخضع أولئك الذين لم يتم اختبارهم لحجر صحي مدته 10 أيام بعد السفر.

وتقول لينسي مار، أستاذة الهندسة المدنية والبيئية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إن تخفيف مركز السيطرة على الأمراض من إجراءات السفر يعكس الوضع الحالي للبلاد.

وقالت لشبكة CNN: "أعتقد أنهم يستطيعون فعل ذلك لأن عددًا كافيًا من الناس قد تم تطعيمهم، والحالات منخفضة بما يكفي الآن، ما يقلل من المخاطر الإجمالية".

وأجابت مار بـ"لا" عند سؤالها عما إذا كانت توصي الأشخاص غير المطعمين بالذهاب في رحلات بحرية خلال الوقت الحالي.

ويأتي مستوى التحذير المنخفض من مركز السيطرة على الأمراض في الوقت الذي يستعد فيه القطاع لإعادة التشغيل في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تغادر أول رحلة بحرية من ميناء أمريكي في 26 يونيو/ حزيران من فورت لاودردال بولاية فلوريدا، عبر سفينة Celebrity Edge.

يجب على كل سفينة إما إجراء رحلة بحرية تجريبية مع ركاب متطوعين لاختبار بروتوكولات السلامة قبل الترحيب بالركاب الذين يدفعون رسومًا، أو الإبحار مع 95 ٪ من الركاب وأفراد الطاقم الذين تم تطعيمهم.

وتنص سياسة Celebrity Edge على أنه يجب تحصين جميع الضيوف الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر بشكل كامل، مع انخفاض العمر المطلوب إلى 12 عامًا في 1 أغسطس/ آب.