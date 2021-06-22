هذه هي أغلى الشوارع للسكن في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد عشق آباد في تركمانستان أغلى مدينة في العالم بالنسبة للعمال الأجانب، وفقاً لمسح "ميرسر" (Mercer) لتكاليف المعيشة لهذا العام.

ويصنف التقرير السنوي 209 من المدن بناءً على تكلفة النفقات النسبية، بما في ذلك السكن، والتنقل، والطعام، والترفيه، مع استخدام مدينة نيويورك كخط الأساس للمقارنة.

تُعد عاصمة تركمانستان، عشق آباد، أغلى مدينة في العالم للوافدين، وفقاً لاستطلاع "Mercer" لتكاليف المعيشة لعام 2021. Credit: Igor Sasin/AFP/Getty Images

وتُعد عاصمة تركمانستان، التي احتلت المرتبة الثانية ضمن قائمة العام الماضي، حالة غير نموذجية بالمراكز العشرة الأولى، والتي تتضمن في الغالب مراكز تجارية مثل هونغ كونغ، وطوكيو، وزيورخ، وسنغافورة.

واستشهدت "ميرسر" بالأزمة المالية المستمرة في تركمانستان، والتي أدت إلى نقص الغذاء، والتضخم المفرط، باعتبارها السبب وراء ارتفاع تكلفة المعيشة في عشق آباد على مدى الأعوام الماضية.

كانت هونغ كونغ أغلى مدينة في العالم العام الماضي، ولكنها تراجعت لتحتل المرتبة الثانية هذا العام. Credit: Anthony Wallace/AFP/Getty Images

وقد يكون أكبر تغيير في استطلاع "ميرسر" تقدم بيروت من المرتبة الـ45 لأغلى مدينة للعمال الدوليين في عام 2020 لتتحول إلى ثالث أغلى مدينة لعام 2021.

ويعزو "ميرسر" هذا التطور إلى الكساد الاقتصادي في لبنان، والذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب من العام الماضي.

أصبحت العاصمة اللبنانية بيروت ثالث أغلى مدينة بالنسبة للعمال الوافدين هذا العام. Credit: Joseph Eid/AFP/Getty Images

وفي الوقت نفسه، مع ارتفاع اليورو بنسبة 11% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، تم تصنيف المدن الأوروبية بأنها أغلى نسبياً من نظيراتها في الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى خروج مدينة نيويورك من قائمة المدن العشرة الأولى لـ"ميرسر"، بينما ارتفعت باريس من المرتبة الـ50 في عام 2020 إلى المرتبة 33 في عام 2021.

احتلت طوكيو المرتبة الرابعة هذا العام. Credit: Kiichiro Sato/AP

وبالنسبة لأرخص المدن للعمال الأجانب، فقد أشار ترتيب "ميرسر" إلى تبليسي في جورجيا (المرتبة 207)، ولوساكا في زامبيا (208)، وبيشكيك في قيرغيزستان (209).

تغيير أنماط العمل

احتلت مدينة زيوريخ السويسرية المرتبة الخامسة في عام 2021. Credit: Christian Ender/Getty Images

وقال أحد قادة التنقل الدولي في "ميرسر"، فينس كوردوفا، لـCNN إن تصنيفات هذا العام قد تأثرت أيضاً بنماذج الأعمال المُتغيرة في أعقاب الجائحة. ومن قيود السفر، والتبني الواسع لنموذج العمل من المنزل، ووضع "كوفيد-19" الذي يختلف من بلد إلى آخر، تلجأ بعض الشركات للتوظيف الدولي عن بُعد بدلاً من نقل العمال إلى بلد آخر.

وقال كوردوفا: "مع تغير أنواع المهام الدولية، يؤدي هذا إلى إحداث تغييرات في الطلب على سلع وخدمات معينة".

وذكر كوردوفا أيضاً تأثير تعافي الصين "السريع ولكن غير المتكافئ" من "كوفيد-19" على نتائج هذا العام، وقال: "إنه الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نمواً في عام 2020"، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تسلق المدن الصينية لمرتبات أعلى.

أغلى 10 مدن في العالم بالنسبة للوافدين لعام 2021: