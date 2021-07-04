تشبه القصص الخيالية..ما سر هذه القرية في سلطنة عُمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أعالي جبال الحجر، تنفرد قرية "بلد سيت" في سلطنة عُمان بموقعها المتميز، ما يجعلها مقصداً يستقطب عشاق المغامرات.

واشتهرت قرية "بلد سيت" بأنها من أجمل القرى الجبلية في عُمان، إذ تقع في أعالي جبال الحجر ويمكن الوصول إليها فقط باستخدام سيارات الدفع الرباعي انطلاقاً من ولاية الحمراء أو وادي بني عوف، وفقاً لموقع اكتشف عُمان.

Credit: Michael Dsouza/ @michaelclicks

ومن خلال موقعها، تتوسط "بلد سيت" جبال محافظتي الداخلية وجنوب الباطنة، إذ أنها إحدى قرى وادي بني عوف الذي يتبع ولاية الرستاق، وتبعد هذه القرية عن ولاية الرستاق حوالي 40 كيلومترًا، كما تبعد المسافة ذاتها عن ولاية الحمراء التابعة لمحافظة الداخلية، وفقاً لموقع وزارة السياحة العمانية.

وتكمن روعة الزيارة لقرية "بلد سيت" في الإطلاع على المدرجات الزراعية المتبعة فيها، حيث يمارس سكان هذه القرية الزراعة بطريقة المدرجات إلى يومنا هذا.

Credit: Michael Dsouza/ @michaelclicks

وبموقعها الجبلي وطرقاتها الوعرة تستهوي هذه القرية الكثير من محبي سياحة المغامرات، وتعد نموذجاً للقرى العمانية التقليدية.

وقد وثقت عدسة المصور الهندي مايكل دسوزا مشهد قرية بلد سيت وموقعها الفريد، وهي تُعد واحدة من أجمل القرى الجبلية في عُمان.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال دسوزا إنه قرر زيارة قرية "بلد سيت" بعد فترة الإغلاق عالقاً في المنزل.

Credit: Michael Dsouza/ @michaelclicks

ويشرح دسوزا أن قرية بلد سيت تُعد قرية صغيرة مخبأة بين جبال الحجر، ويمكن الوصول إليها عبر وادي بني عوف ووادي السحتان من منطقة الباطنة ومن الحمرا من منطقة الداخلية.

ولا يمكن الوصول إلى القرية إلا عن طريق سيارات الدفع الرباعي.

ويتذكر دسوزا الذي كان برفقة زوجته وصديقة العائلة قائلاً: "غادرنا مسقط في الصباح الباكر في الساعة 4:30 واتخذنا الطريق عبر الرستاق، وسافرنا عبر وادي بني عوف الخلاب".

Credit: Michael Dsouza/ @michaelclicks

ويشير دسوزا إلى أن رحلة الصباح الباكر من وادي بني عوف جميلة جدًا، حيث يمر الطريق عبر الجبال العالية مع المزارع والبساتين على جانبي الطريق.

وينتهي الطريق بالقمة السوداء في قرية تيخة، ومن هنا يبدأ الطريق الترابي في الوادي، والذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا بالسيارة، ويعبر الطريق تضاريس وعرة للغاية وحافة الجبال الحادة.

وتتضمن نهاية الطريق إلى قرية "بلد سيت" تسلقًا شديد الانحدار ونزولًا شديدًا قبل الوصول إلى القرية التي تشبه تلك الموجودة في القصص الخيالية، على حد تعبير المصور الهندي.

يمكن مشاهدة ملعب كرة قدم في الطريق إلى قرية بلد سيت Credit: Michael Dsouza/ @michaelclicks

ويقول دسوزا إنه خلال مروره بالطريق، شاهد العديد من المستوطنات القديمة من المنازل الصخرية، كما أن هناك طرقًا مميزة للمشي حول القرى وفي الجبال للباحثين عن المغامرة.

وينصح دسوزا من يود بزيارة قرية "بلد سيت" بأن يقوم برحلة ليوم واحد فقط، حيث لا توجد فنادق ومحلات تجارية في القرية، كما أنه لا ينصح بالسفر إلى القرية عندما يكون الجو ملبدًا بالغيوم، إذ يمكن أن تتقطع بالزوار السبل على الطريق.

وعند زيارة قرية بلد سيت، يرى دسوزا أنه يجب التوقف وقضاء الوقت في "وادي الثعابين"، إذ يعد عامل جذب آخر ومجاور للقرية.