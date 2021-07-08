اقفز بين أعماق قصة تعود إلى عقود طويلة بعد أن كونها نيزك في سلطنة عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكن مختصون من هيئة البيئة في سلطنة عُمان من اكتشاف وتوثيق شجرة فريدة من نوعها في البلاد، بعد أن تم العثور عليها في عدة مناطق بولاية المزيونة بمحافظة ظفار، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العمانية عبر الإنترنت.

ورُصدت هذه الشجرة في وقت سابق من العام الماضي، وخضعت للبحث من قبل فريق مختص من هيئة البيئة في سلطنة عُمان. وأشارت الوكالة إلى أنها "شجرة مُزهرة تستقطب النحل، وهي رعوية، ولها دور كبير في المنظومة البيئية في المنطقة".

وأكد أخصائي الحياة الفطرية في هيئة البيئة، علي سالم عكعاك، أن التنوع الأحيائي النباتي في السلطنة يُبهر دائماً بما هو جديد، ومتفرد بالنباتات غير المسجلة والمصنفة في المنطقة.

تمكن المختصون في #هيئة_البيئة من اكتشاف وتوثيق شجرة فريدة من نوعها في #السلطنة وفي الوطن العربي، بعد أن تم العثور عليها في عدة مناطق بولاية المزيونة بمحافظة ظفار. حيث تم رصد هذه الشجرة في وقت سابق من العام الماضي وخضعت للبحث من قبل فريق مختص من هيئة البيئة. 1️⃣ https://t.co/8hm3KkGvv7

وتم التواصل مع علماء النباتات في المنطقة، إذ قالت الوكالة إنهم "أكدوا أنها (الشجرة) لم تُسجل سابقاً في دول الخليج".

وتم التواصل أيضاً مع خبير النباتات بحدائق أدنبرة الملكية بالمملكة المتحدة، والمهتم بتوثيق النباتات البرية في الدول العربية من خلال بحوثه وتسجيله للنباتات والأشجار، توني ميلر، والذي أكد أن هذا يُعد تسجيلاً جديداً لهذه الشجرة في الدول العربية.

وسُجل تواجد الشجرة في باكستان وسريلانكا في وقت سابق.

وتم أخذ نماذج من الشجرة لغرض البحث والدراسة، ومحاولة استزراعها، وهو أمر أظهر نجاحاً كبيراً.

ويتواصل المختصون في هيئة البيئة، بالتعاون مع فريق حديقة النباتات والأشجار العمانية، مع المنظمات الدولية لتسجيل هذه الشجرة.