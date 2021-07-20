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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انجرفت سمكة ملونة كبيرة إلى الشاطئ على ساحل ولاية أوريغون الأمريكية الأسبوع الماضي، فيما وصفه مسؤولو أحواض السمك بأنه حدث نادر.

واكتُشفت السمكة من نوع "أوبا"، ويبلغ وزنها 100 رطل أي 45 كيلوغرامًا، والمعروفة أيضًا باسم سمكة القمر، على شاطئ "سانست بيتش" في سيسايد، وهي مدينة تقع في الجانب الشمالي الغربي من الولاية الأمريكية.

وأعلنت حديقة الأحياء المائية "سيسايد أكواريوم" في منشور عبر موقع "فيسبوك" أن هذا النوع من الأسماك يُعد "نادرًا في ساحل أوريغون"، مع إرفاق العديد من الصور للسمكة التي يبلغ طولها 3 أقدام ونصف القدم، أي ما يتجاوز المتر.

قالت حديقة الأحياء المائية "سيسايد أكواريم" إن هذه السمكة تعد "نادرة في ساحل أوريغون" Credit: Seaside Aquarium

وأوضح كيث تشاندلر، المدير العام لـ"سيسايد أكواريوم"، لـ CNN، أنه "من غير المألوف" العثور على سمكة من نوع "أوبا" على ساحل ولاية أوريغون"، مضيفًا أن السمكة كانت "في مثل هذا الشكل الرائع".

وقال تشاندلر: "إنها سمكة رائعة، ونحن لا نراها عادة على الشاطئ". وأشار إلى أن الأمر "كان أمرًا مثيرًا للغاية بالنسبة للسكان المحليين".

ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لا يُعرف الكثير عن هذا النوع من الأسماك لأنه يعيش في أعماق المحيط.

وعادة، ما تُوجد مثل هذه الأنواع في المياه المعتدلة والاستوائية.

وسمكة "أوبا" هي سمكة تتمتع بمظهر غير عادي، إذ تتميز بجسم مستدير ومسطح بلون رمادي فضي.

وبحسب ما ورد بموقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "يتغير لون السمكة الفضي إلى لون الوردة الحمراء، منقط ببقع بيضاء حول محيط البطن"، فيما تتمتع زعانفها وفمها باللون الأحمر، ويحيط اللون الذهبي بعينيها الكبيرتين.

ونظرًا للحالة التي تم العثور فيها على السمكة، يعتقد تشاندلر أنها كانت على الشاطئ لمدة أقل من ساعة فقط قبل أن يتلقى موظفو حديقة الأحياء المائية إشعارًا بذلك، وقال: "لسوء الحظ، جرفت المياه السمكة النافقًة، ولكننا تمكنا من الوصول إليها قبل أن تفعل الطيور".

وأشار تشاندلر إلى أن الـ"أوبا" قد تم تخزينها في ثلاجة كبيرة.

وتخطط حديقة الأحياء المائية للعمل مع منظمة محلية، أي متحف نهر كولومبيا البحري، لتشريح السمكة، وقالت إن إحدى مجموعات المدارس المحظوظة ستتاح لها الفرصة لتكون جزءًا من عملية التشريح.

وأضاف تشاندلر أن حديقة الأحياء المائية تخطط "للحصول على جميع البيانات" الممكنة من التشريح لمعرفة المزيد عن هذا النوع من الأسماك.