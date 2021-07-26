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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من على متن محطة الفضاء الدولية، التقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه صورًا مذهلة تظهر أهرامات الجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع، بالإضافة إلى مطار القاهرة وقناة السويس في مصر.

The pyramids, Cairo airport and the Suez canal, or when #wondersoftheworld meets #airportsfromspace meets… container ships? 🇪🇬 Egypt seems to have many many wonders of the #modernworld! #EgyptNationalDay https://t.co/pW9D7kgvEG https://t.co/WmEHmm1xJX

وعبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر بيسكيه الصور التي التقطها من الفضاء، وعلق عليها قائلًا: "عندما تلتقي عجائب العالم بالمطارات من الفضاء وسفن الحاويات؟ يبدو أن مصر لديها العديد من عجائب العالم الحديث!".

وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها بيسكيه صورًا غير مسبوقة لمصر من الفضاء، إذ سبق أن شارك صورة ليلية للعاصمة المصرية القاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتب بيسكيه معلقاً: "ضمن فئة المدن في المساء، ربما تكون القاهرة في مصر هي الأسهل للتعرف عليها من الفضاء، وأيضاً الأكثر روعة".

واستعان رائد الفضاء الفرنسي مؤخراً بصورة لواحة الفيوم المصرية، والتي بدت من الفضاء على شكل قلب، ليهديها إلى والدته بمناسبة عيد الأم في فرنسا.

والجدير بالذكر أن بيسكيه حاول أن يلتقط صورة لأهرامات الجيزة في مصر من الفضاء في عام 2017، إلا أنه واجه صعوبة في العثور عليها.

Thought I finally had the pyramids, but these are the smaller ones further south. Gosh they’re not easy to spot from space! Still looking ;) https://t.co/qbAanafovf

ونشر حينها على حسابه في "تويتر"، صورة التقطها من الفضاء، وعلق عليها: "اعتقدت أنني التقطت صورة الأهرامات أخيراً، ولكن هذه هي الأهرامات الأصغر حجماً التي تقع إلى الجنوب قليلاً من أهرامات الجيزة"، وتابع: "يا إلهي، ليس من السهل إيجادها من الفضاء، ولكنني سأستمر في المحاولة".