ظل عالقاً لساعات.. إنقاذ حوت أوركا من ساحل صخري في ألاسكا

جولة فوق منجم ذهب ونحاس لم يمس بعد في ألاسكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن تقطعت به السبل على شاطئ صخري في جزيرة "برنس أوف ويلز" في ألاسكا صباح الخميس، تم تحرير حوت أوركا بمساعدة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وبحّارة تصادف وجودهم في مكان قريب.

واكتُشف الحوت القاتل العالق لأول مرة على الصخور بواسطة مركبة قريبة تُدعى Steadfast، وفقاً للإدارة، والتي "سمحت لهم باستخدام مضخة لمياه البحر لإبقاء الحوت رطباً، وإبعاد أي طيور عنه"، بحسب ما قالته المتحدثة باسم NOAA، جولي فير لـCNN.

حوت الأوركا الذي تقطعت به السبل في ألاسكا. Credit: Courtesy Chance Strickland and Crew of M/V Steadfast/NOAA

وراقب طاقم القارب الحوت حتى وصول ضابط من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وأفراد من جنود ألاسكا للحياة البرية (Alaska Wildlife Troopers).

وقالت فير: "في بعض الأحيان أثناء الجنوح، كان الحوت القاتل يصدر أصواتاً، وشوهدت حيتان قاتلة أخرى في المنطقة المجاورة."

صورة للحوت. Credit: Courtesy Aroon Melane

وأشارت الإدارة إلى أن الحوت نجح في العوم أخيراً مع ارتفاع المد ظهر الخميس.

وتمكنت مجموعة كندية للحفاظ على البيئة تُدعى Bay Cetology من تحديد أن الكائن عبارة عن حوت قاتل يافع من من نوع Bigg راقبوه سابقاً، ويبلغ عمره 13 عاماً، وتم التعرف عليه على أنه "T146D".

مشهد للأشخاص وهم يساعدون الحوت. Credit: Courtesy Aroon Melane

وكان الحوت جانحاً على الشاطئ بعد أقل من يوم من وقوع زلزال بقوة 8.2 على مقياس "ريختر" قبالة ساحل ألاسكا، ولكن لا تعتقد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن الزلزال تسبب في كونه عالقاً.

وشاركت واحدة من مستخدمي تيك توك تستخدم اسم أرون ميلاين مقطع فيديو يُظهر أشخاصاً قدموا المساعدة في الحفاظ على رطوبة الحوت حتى وصول الإدارة، وقالت إن الحوت كان قادراً على السباحة للحرية بمجرد عودة المد.

وقالت المُستخدمة في الفيديو: "كنا نعمل على تشغيل خرطوم، ومضخة. وأثناء ذلك، استخدمنا الدلاء لإبقاء حوت الأوركا مبللاً".

وبدأ الحوت يزداد حيوية بعد وضع الماء عليه، وهو كان عالقاً لحوالي 6 ساعات.

وغالباً ما تجد هذه الحيتان نفسها عالقة أثناء تتبع فريسة، وفقاً لدراسة بحثية من مجموعة Bay Cetology.

ومن غير الواضح كيف أصبح الحوت عالقاً، أو ما إذا كان يحاول صيد فقمة عندما تقطعت به السبل.