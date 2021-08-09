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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمن، فقد مطار "شانغي" في سنغافورة مكانته في قمة تصنيف Skytrax السنوي لأفضل المطارات في العالم ضمن جوائز المطارات العالمية.

وحصل مطار حمد الدولي في الدوحة، الذي ظل يتسلق المراتب منذ أعوام، على المركز الأول في عام 2021 في فئة "أفضل مطار في العالم".

كان مطار حمد الدولي بقطر في المرتبة الثالثة في قائمة عام 2020، ولكنه في الصدارة الآن، وفقاً لـ"Skytrax". Credit: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency/Getty Images

وفي هذا العام، احتل مطار "شانغي" المركز الثالث، وهو أمر يُعتبر إنجازاً لأي مطار آخر.

ولكنه قد لا يكون كذلك من وجهة نظر كبار المعجبين به، الذين يثنون بانتظام على راحة المطار، وخيارات الطعام، والشراب الرائعة.

احتل مطار طوكيو هانيدا (HND) المرتبة الثانية. Credit: Shutterstock

ويتزامن ارتقاء الدوحة مع العمل الجاد من شركة الطيران الرائدة فيها، الخطوط الجوية القطرية.

واستثمرت الحكومة القطرية بشكل كبير في ناقلتها الوطنية، ومطارها، وحققت نتائج مذهلة.

احتل مطار "شانغي" بسنغافورة المرتبة الثالثة. Credit: Shutterstock

ويمكن للمسافرين على الخطوط الجوية القطرية الذين لديهم رحلة متصلة في مطار حمد الدولي الاستمتاع بجولات مجانية في المدينة، وإقامة مجانية، وطعام مجاني (اعتماداً على طول فترة التوقف) وخدمة نقل VIP يلتقي فيها موظفو الخطوط الجوية بالزوار أثناء مغادرة الطائرة، لتوجيههم بسلاسة لرحلتهم التالية.

ويتم التصويت لجوائز المطارات العالمية من قبل العملاء في استطلاع عالمي أُجري في الفترة بين أغسطس/آب 2020 حتى يوليو/تموز من 2021.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأفضل 10 مطارات في فئة "أفضل مطار في العالم":

1. مطار حمد الدولي (HIA)

2. مطار طوكيو هانيدا (HND)

3. مطار "شانغي" بسنغافورة (SIN)

4. مطار "إنتشون" الدولي (ICN)

5. مطار طوكيو ناريتا (NRT)

6. مطار ميونيخ (MUC)

7. مطار زيورخ (ZRH)

8. مطار هيثرو في لندن (LHR)

9. مطار كانساي الدولي (KIX)

10. مطار هونغ كونغ الدولي (HKG)

إنجازات أخرى

وفي عام لا يزال جائحة فيروس كوفيد-19 مستمراً فيه، قد يكون من الصعب تقييم المطارات.

ولذلك، واجهت Skytrax، وهي مجموعة استشارية مستقلة لصناعة الطيران يقع مقرها في المملكة المتحدة، هذه المشكلة من خلال إنشاء قائمة ثانية لتسليط الضوء على المطارات التي قامت بعمل جيد عندما يأتي الأمر لبروتوكولات الصحة، والنظافة الجديدة.

وبدلاً من ترتيبها، قررت Skytrax وببساطة الاعتراف بالعمل الجيد في قائمة مرتبة أبجدياً.

وشملت القائمة مطار "فيوميتشينو" في روما، الذي حصل على أول جائزة من من فئة الخمس نجوم لمكافحة كورونا الخريف الماضي من قبل Skytrax، كما مُنح مطار طوكيو هانيدا أيضاً لقب أنظف مطار.

واعتُبر مطار إسطنبول الأكثر تحسناً ، وحاز مطار "شانغي" بجائزة أفضل طاقم عمل في مطار.