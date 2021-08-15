كأنها لوحة فنية..مشاهد ساحرة لشلالات طبيعية بهذا الوادي في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبدو هذه المشاهد الساحرة لشلالات طبيعية وبحيرات وكأنها تخرج من لوحة فنية، إلا أنها ليست بعيدة المنال، فهي موجودة على أرض الواقع في سلطنة عُمان. (شاهد الفيديو أعلاه).

ويُعد وادي دربات، من أجمل الوديان في محافظة ظفار، لما يمتاز به من مناظر خلابة من الخضرة، والبساتين اليانعة، وجريان المياه الدائم، والشلالات الموسمية المتدفقة في شرايين الجداول، والمنحنيات الصخرية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

ويشق هذا الوادي طريقه بين التلال والهضاب حتى يصل إلى خور روري، حيث يصب في بحر العرب. وخلال موسم الخريف، تتحول مياه الوادي المنحدرة من الجبال إلى شـلالات "بديعة" تتساقط من ارتفاع عشرات الأمتار، وفقًا لموقع وزارة السياحة العمانية.

وادي دربات Credit: Mohamed Alhasni

وبمساعدة طائرة دون طيار "درون"، تمكن المصور ومدون رحلات السفر العُماني محمد الحسني من توثيق مشاهد خلابة لشلالات وادي الدربات وطبيعته المميزة.

ويشرح الحسني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أن وادي دربات يُعد "وجهة سياحية طبيعية وترفيهية، حيث يجتمع جمال الطبيعة الخضراء، والمياه العذبة، والترفيه عن النفس في مكان واحد"، موضحًا أن أنسب وقت لزيارة هذا الوادي هو خلال فصل الخريف، والذي يُعد من أجمل فصول الطبيعة.

ومن وجهة نظر الحسني، يحظى الموقع بالعديد من المميزات التي تبرز أهميته السياحية، إذ يتضمن تضاريس طبيعية مختلفة من البحيرات، وأقواس الصخور، والكهوف التي تزينها الهوابط والصواعد.

محافظة ظفار Credit: Mohamed Alhasni

كما يُعد الموقع مناسباَ للعائلات، حيث تُوجد القوارب التي يديرها شباب من سلطنة عُمان لتضيف مساحة أخرى من الجمال، وتكتمل الصورة الخريفية بقضاء ذكريات مميزة وسط هذه الطبيعة الخلابة، بحسب ما ذكره الحسني.

ويرى الحسني أن أهمية وادي دربات تتمثل بأنه يكشف عن تنوع المناظر الطبيعية البكر ومنها الأراضي الخضراء والشلالات.

ويجذب جريان شلال وادي دربات، والذي يُسمى "جعفر" السياح أثناء جريانه واتصاله بخور روري وميناء سمهرم التاريخي، مما يشكل منظرًا جميلًا وذكرى تبقى عالقة في الأذهان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وتُعد عين دربات من أهم العيون المائية في ظفار، ويستمر انسياب شلالاتها عادة لعدة أشهر، ما يوفر كميات كبيرة من المياه تعزز تغذية المخزون المائي الجوفي في المحافظة، وفقًا لموقع وزارة الإعلام العمانية.

وخلال بعض مواسم الخريف، يتكون في الوادي شلال يصل ارتفاعه لحوالي 100 متر في منحدر جبلي جميل وهادئ يصب باتجاه الشمال، ويمكن للزوار رؤية شلالات دربات من الطريق الرئيسي في حالة جريانه، وعند ارتفاع منسوب المياه في وادي دربات تتفجر العين، خاصة لدى هطول الأمطار الغزيرة.

وتتميز عين دريات بوجود العديد من الكهوف ذات الرواسب الكلسية المتحجرة في سقوفها وأرضياتها.

ولم يتخيل الحسني وجود هذه الصورة الطبيعية الخلابة في سلطنة عُمان، موضحًا أن هذه المناظر عادًة ما نشاهدها في الأفلام أو خارج سلطنة عُمان، بحسب ما ذكره المصور العماني.

ويشير الحسني إلى أن هناك من أطلق على الموقع لقب "أوروبا الخليج" وذلك تشبيهًا بجمال الطبيعة الأوروبية.

ولكل من يرغب بزيارة هذا الوادي، ينصح الحسني بالتأكد من ارتداء ملابس مريحة للحركة، وحذاء رياضي، وتجنب انتعال الأحذية ذات الملمس الناعم لتجنب السقوط، وذلك بسبب الأرضية الوحلة بالقرب من الوادي.

ويضيف الحسني أنه يجب عدم المخاطرة بالذهاب الى أماكن مرتفعة قريبة للشلال حفاظاً على السلامة، كما يجب الانتباه للأطفال أثناء زيارة الوادي.