مع رفع قيود كورونا في العديد من الأماكن.. إليك كيف يمكنك السفر بأمان مع أطفالك غير الملقحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان عبر "تويتر" تعميماً لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد بشأن بعض التغييرات التي ستسري بدءاً من 1 سبتمبر/أيلول من عام 2021، ومنها السماح للمسافرين المحصنين بدخول السلطنة.

ووفقاً للتعميم، يجب على جميع القادمين إلى السلطنة إبراز شهادة طبية تفيد بتلقي جرعتين من إحدى اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" المُعتمدة في السلطنة، أو تلقي جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه.

⏺الإجراءات المتبعة على القادمين إلى السلطنة بدءًا من الأول سبتمبر 2021م في تمام الساعة 12 ظهرًا التفاصيل 🔽 #سافر_مطمئنا #عمان_تواجه_كورونا https://t.co/1K0MGOoIOk

ويجب أن يكون قد مضى على تلقي آخر جرعة للقاح فيروس كورونا 14 يوماً قبل موعد الوصول إلى السلطنة.

ويُعفى القادمون إلى السلطنة من عمر 18 عاماً وأدنى من شرط تلقي اللقاح، وشرط الخضوع لفحص "PCR".

هيئة الطيران المدني تصدر تعميمًا لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة بالسلطنة بناءً على القرار الصادر عن اللجنة العليا #COVID-19 بشأن إنهاء العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، ويسري القرار بدءًا من 1 سبتمبر 2021م من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السلطنة https://t.co/8Wy1HxzByK

وقررت السلطنة أيضاً إنهاء العمل بقائمة الدول التي يُحظّر على القادمين منها دخول أراضي البلاد.

ويُعفى من الحجر الصحي جميع القادمين الذين يُبرزون شهادة فحص "PCR" بنتيجة سلبية.

وستُطبَّق هذه الإجراءات بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت السلطنة.