تصميم مفهوم يخت فاخر بحوض سباحة لا متناهي وسينما بالهواء الطلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعتقد أنك رأيت كل شيء عندما يتعلق الأمر بالتصاميم المبتكرة لليخوت الفاخرة، سيثبت هذا المفهوم الهجين الجديد أنك مخطئ.
ولا يقتصر مفهوم "SEE"، الذي يبلغ ارتفاعه 65 مترأً، على تصميم خارجي فريد يتكون من جدران ضخمة من الزجاج العاكس فقط، إذ إنه يحتوي أيضاً على 5 حمامات سباحة، بما في ذلك مسبح لا متناهي بقاع زجاجي، بالإضافة إلى تجربة سينما في الهواء الطلق.
وصُممت السفينة من قبل استوديو "Gill Schmid Design"، الذي يقع مقره في نيويورك، وبالتعاون مع "Lateral Naval Architects".
وسيعمل اليخت بنظام دفع " E-Hybrid" رائد، مع كون البطاريات مصدراً رئيسياً للطاقة.
مساحات قابلة للتحويل
وسيتكوّن تصميم اليخت الداخلي من مساحات ضخمة ذات مخطط مفتوح، مع مساحات قابلة للتحويل، توفر للأشخاص على متنه فرصة للحرية والمرونة.
ويتسع مفهوم "SEE" لـ14 ضيفاً، وما يصل إلى 17 من أفراد الطاقم، ويأتي مع قائمة طويلة من وسائل الراحة المُبهرة.
وتتميز الصالة في مقدمة المركبة، الواقعة تحت المسبح اللامتناهي، بتجربة سينما ثلاثية الأبعاد في الهواء الطلق.
ويمكن للضيوف أيضاً الاستفادة من منطقة المنتجع الصحي التي تشتمل على مرافق الساونا، وغرفة بخار، وحوض استحمام ساخن، بالإضافة إلى استوديو لليوغا، وغيرها من المرافق.
وصُمم المطبخ الموجود على متن المركبة لتشجيع تجارب تناول الطعام المشتركة، مع وجود مائدات الشيف، وغرفة تخمير، ومائدة سوشي، بالإضافة إلى مرافق مخصصة للعصير والقهوة، وصالة لمشروبات الكوكتيل.
رحلة هادئة
وسيتمتع اليخت بالقدرة للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 16 عقدة، وسيكون له نطاق تقديري يبلغ 3،750 ميلأً بحرياً.
وسيتم تزويد اليخت ببطاريات يمكنها تشغيل المركبة لمدة 6 إلى 8 ساعات في المرسى، وهي ستسمح بالإبحار الصامت لما يصل إلى 3 ساعات.
وسيكون لليخت أيضاً، الذي سيستغرق تشييده حوالي 3 أعوام، محركات "ديزل" مخصصة لإعادة شحن البطارية.
وقال المصممون إنهم تلقوا مستوى قوي من الاهتمام من أحواض بناء السفن، والمشترين منذ كشف النقاب عن هذا المفهوم المثير للإعجاب.