تصميم مفهوم يخت فاخر بحوض سباحة لا متناهي وسينما بالهواء الطلق

السفينة التي تعبر لا تعود.. يخت عملاق يحاول المرور عبر قناة مائية ضيقة

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

جولة على يخت فاخر بمستوى جديد من الرفاهية

يخت راقٍ؟ أجل.. أمعن النظر مجدداً فهو قابل للكشف أيضاً!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعتقد أنك رأيت كل شيء عندما يتعلق الأمر بالتصاميم المبتكرة لليخوت الفاخرة، سيثبت هذا المفهوم الهجين الجديد أنك مخطئ.

ولا يقتصر مفهوم "SEE"، الذي يبلغ ارتفاعه 65 مترأً، على تصميم خارجي فريد يتكون من جدران ضخمة من الزجاج العاكس فقط، إذ إنه يحتوي أيضاً على 5 حمامات سباحة، بما في ذلك مسبح لا متناهي بقاع زجاجي، بالإضافة إلى تجربة سينما في الهواء الطلق.

صُمم اليخت من قبل استوديو "Gill Schmid Design"، وبالتعاون مع "Lateral Naval Architects". Credit: Courtesy Gill Schmid Design

وصُممت السفينة من قبل استوديو "Gill Schmid Design"، الذي يقع مقره في نيويورك، وبالتعاون مع "Lateral Naval Architects".

وسيعمل اليخت بنظام دفع " E-Hybrid" رائد، مع كون البطاريات مصدراً رئيسياً للطاقة.

مساحات قابلة للتحويل

واحدة من الصور التخيلية لتصميم اليخت من الداخل. Credit: Courtesy Gill Schmid Design

وسيتكوّن تصميم اليخت الداخلي من مساحات ضخمة ذات مخطط مفتوح، مع مساحات قابلة للتحويل، توفر للأشخاص على متنه فرصة للحرية والمرونة.

ويتسع مفهوم "SEE" لـ14 ضيفاً، وما يصل إلى 17 من أفراد الطاقم، ويأتي مع قائمة طويلة من وسائل الراحة المُبهرة.

يحتضن اليخت مسبحاً لا نهائياً بقاع زجاجي. Credit: Courtesy Gill Schmid Design

وتتميز الصالة في مقدمة المركبة، الواقعة تحت المسبح اللامتناهي، بتجربة سينما ثلاثية الأبعاد في الهواء الطلق.

ويمكن للضيوف أيضاً الاستفادة من منطقة المنتجع الصحي التي تشتمل على مرافق الساونا، وغرفة بخار، وحوض استحمام ساخن، بالإضافة إلى استوديو لليوغا، وغيرها من المرافق.

تحتوي المركبة على مساحات مخصصة لتناول الطعام، ومساحات ترفيهية أيضاً. Credit: Courtesy Gill Schmid Design

وصُمم المطبخ الموجود على متن المركبة لتشجيع تجارب تناول الطعام المشتركة، مع وجود مائدات الشيف، وغرفة تخمير، ومائدة سوشي، بالإضافة إلى مرافق مخصصة للعصير والقهوة، وصالة لمشروبات الكوكتيل.

رحلة هادئة

يمكن تحويل منطقة السينما إلى شرفة ضخمة. Credit: Courtesy Gill Schmid Design

وسيتمتع اليخت بالقدرة للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 16 عقدة، وسيكون له نطاق تقديري يبلغ 3،750 ميلأً بحرياً.

ستكون المركبة مزودة بنظام دفع "E-Hybrid" رائد. Credit: Courtesy Gill Schmid Design

وسيتم تزويد اليخت ببطاريات يمكنها تشغيل المركبة لمدة 6 إلى 8 ساعات في المرسى، وهي ستسمح بالإبحار الصامت لما يصل إلى 3 ساعات.

وسيكون لليخت أيضاً، الذي سيستغرق تشييده حوالي 3 أعوام، محركات "ديزل" مخصصة لإعادة شحن البطارية.

سيستغرق بناء اليخت 3 أعوام. Credit: Courtesy Gill Schmid Design

وقال المصممون إنهم تلقوا مستوى قوي من الاهتمام من أحواض بناء السفن، والمشترين منذ كشف النقاب عن هذا المفهوم المثير للإعجاب.