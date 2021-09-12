دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من شاطئ الغرام الذي سارت على رماله الفنانة المصرية الراحلة ليلى مراد، إلى شاطئ كليوباترا الشهير، ملاذ ملكة مصر القديمة للاسترخاء، تشتهر مدينة مرسى مطروح في مصر بشواطئها ذات الرمال الناعمة البيضاء والمياه الصافية الهادئة، والتي تُعد الأجمل في البلاد.

ولكن، لا تزال شواطئ مرسى مطروح تحمل بين طياتها أسرارًا لا يعلم عنها سوى سكانها المحليين، مثل منطقة "عقر الخادم"، التي تبعد نحو كيلومتر ونصف الكليومتر عن "حمام كليوبترا"، وتقع بداية شاطئ "الأبيض"، على بعد 18 كيلومترًا غرب مرسى المطروح.

تبعد منطقة "عقر الخادم" نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر عن "حملم كليوبترا" الشهير، في بداية شاطئ "الأبيض" غرب مدينة مرسى مطروح Credit: Mohamed Wardany

وخلال رحلة عائلية، وثقت عدسة المصور المصري محمد ورداني التشكيل الصخري الفريد بمنطقة "عقر الخادم"، وتعود تسمية الموقع نسبًة لأسطورة مأساوية تناقلها سكان مرسى مطروح على مر السنين.

تتميز منطقة عقر الخادم بتشكيلات صخرية مميزة، أبرزها تشكيل صخري بتجويف يبدو وكأنه بوابة طبيعية مطلة على البحر Credit: Mohamed Wardany

وقال ورداني في مقابلة لموقع CNN بالعربية إن زيارته إلى منطقة "عقر الخادم" بمرسى مطروح"، جاءت بهدف تسليط الضوء على المواقع السياحية المجهولة غير المعتادة في مصر.

ويسعى ورداني بمشروعه المستمر إلى إعادة اكتشاف جمال مصر من زاوية مختلفة من خلال عدسة كاميرته الفوتوفراغيه، بحسب ما ذكره.

يعد موقع عقر الخادم مجهولاً لدى زوار مرسى مطروح، إذ ليس من السهل الوصول إليه Credit: Mohamed Wardany

ومن جهة أخرى، شكلت هذه الرحلة إلى "عقر الخادم" فرصًة لورداني الذي نقل شغف التصوير إلى ابنه عبد الرحمن صاحب لقب أصغر مصور في مصر، وابنته مريم، من أجل استكشاف مجال تصوير الطبيعة في هذه الطبيعة الساحرة، وفقًا لما ذكره.

منقطة عقر الخادم Credit: Mohamed Wardany

ويشير ورداني أنه ليس من السهل الوصول إلى موقع "عقر الخادم"، إذ يحتاج الزائر إلى مرافقة أحد السكان المحليين بمرسى مطروح.

ويتميز موقع "عقر الخادم" بتشكيل صخري فريد يحتوي على تجويف دائري كبير، والذي يبدو وكأنه بوابة طبيعية مطلة على البحر وأمواجه المتلاطمة، على حد تعبير ورداني.

ويصف ورداني الإطلالة التي توفرها منطقة عقر خادم بـ"المشهد البديع للغاية"، حيث تشرف النافذة الطبيعية على منظر خلاب للمياه الفيروزية الصافية للبحر الأبيض المتوسط، بحسب ما ذكره.

يعود إطلاق اسم "عقر الخادم" على هذه المنطقة إلى أسطورة تناقلها السكان المحليين في مرسى مطروح Credit: Mohamed Wardany

أما عن سبب إطلاق اسم "عقر الخادم" على المنطقة، فيشرح المرشد السياحي المصري، محمود بدوي، لموقع CNN بالعربية، أنه يعود لأسطورة توارثتها أجيال من سكان مرسى مطروح على مر السنين.

منذ زمن بعيد، ألقت خادمة بنفسها من أعلى صخور هذه المنطقة لأسباب مجهولة Credit: Mohamed Wardany

وبحسب الأسطورة، يُقال إنه منذ زمن بعيد، كانت هناك خادمة تعمل لدى أحد الأمراء بالمنطقة، وذات يوم أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى الصخور بهذا المكان لأسباب مجهولة، فأُطلق على الموقع اسم "عَقر الخادم"، وفقًا لرواية أحد السكان المحليين.

تتمتع منطقة عقر الخادم بمناظر خلابه للمياه الفيروزية الصافية للبحر الأبيض المتوسط في مرسى مطروح Credit: Mohamed Wardany

وأشار بدوي إلى أنه لا يوجد أي سند لهذه الأسطورة، التي توارثتها الأجيال وأصبحت من ضمن الموروثات الشعبية، كغيرها من الأماكن المشهورة التي تحمل أسماء لا أحد يعلم أصلها سوى سكانها الأصليين.

وينصح ورداني زوار مدينة مرسى مطروح أن يضعوا منطقة "عقر الخادم"، ضمن خطة الزيارة الخاصة بهم، إذ تُعد وجهة طبيعية بكر لم تعبث بها يد الإنسان وتستحق عناء المغامرة.