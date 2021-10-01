هاواي تحظر السباحة مع الدلافين الدوارة.. ما السبب؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في هاواي قانونًا جديدًا تمنع فيه السياح من السباحة أو الاتصال الوثيق بالدلافين الدوارة.

ولاحظ علماء الأحياء منذ فترة طويلة أن الثدييات المرحة قد تعرضت للتوتر بسبب التفاعلات البشرية.

ومن المعروف أن هذا الحيوان الليلي يتردد إلى المياه القريبة من الشاطئ أثناء النهار بينما يستريح ويغذي صغاره.

وتشتهر هذه الدلافين، ذات اللون الرمادي والأبيض، بقفزها من المحيط والدوران في الهواء.

وتم الإعلان عن القانون الجديد، يوم الثلاثاء، ويخضع لقانون حماية الثدييات البحرية، الذي يحظر مضايقة الدلافين الدوارة.

ويمنع هذا القانون كلًا من الأشخاص والسفن من الاقتراب مسافة 50 ياردة من الثدييات.

وقالت آن غاريت، مساعدة المدير الإقليمي للخدمة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية، في عام 2016، عند اقتراح القانون: "قد يتخلون عن موطنهم ويعانون من مشاكل صحية متزايدة.. قد يتخلون عن صغارهم أو موطنهم، وقد يعانون من آثار طويلة الأجل".

وأوضحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أنه يمكن استمرار جولات الدلافين والحياة البرية طالما بقي الناس بعيدًا عن الثدييات.

وفي حال اقتراب شخص ما عن غير قصد من دلفين دوار أو اقترب منه الدلفين، تقول الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إنه يجب اتخاذ خطورات فورية للابتعاد.