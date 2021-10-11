تجولّ بين السحب على هذا الممرّ المعلّق بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كثيرًا ما نشاهد صورًا تعكس الأجواء الضبابية في المملكة العربية السعودية، والتي تبعث بداخلك مشاعر من الهدوء والطمأنينة. وإذا كنت من محبي هذه الأجواء، فربما عليك زيارة هذا الموقع الذي يجعلك تسير بين السحب (شاهد الفيديو أعلاه).

ويميل المصور السعودي، مفرح الشاثني، إلى تصوير الطبيعة البكر بكافة أشكالها، سواء كانت عبارة عن شواطئ، أو جبال، أو سهول. وبالتالي، كان ممشى الضباب بمثابة منصة لرصد إطلالاته الجميلة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يُعد ممشى الضباب على قمم جبال أبها من أجمل عجائب الطبيعة في المملكة، حيث يمنح الزوار شعورًا بالتجول بين السحب والضباب.

ويقع في حي الضباب، ويطل على جبال تهامة، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتجربة ساحرة لا تُنسى.

ويوفر الممشى مناظر جبلية رائعة، إذ أنه عبارة عن ممر معلق يبلغ عرضه 14 مترًا، ويمتد لمسافة سبعة كيلومترات، ويضم مناطق للجلوس وملاعب للأطفال.

وتتميز منطقة الممشى بوجود العديد من المرافق، والخدمات، والمطاعم، والمساحات الخضراء. وهناك أيضًا العديد من الشلالات التي تجد شعبية واسعة بين الزوار، حيث تضفي مزيداً من السحر في فترة المساء.

وتُعد منطقة عسير من أحد أبرز الوجهات السياحية في السعودية، إذ وضعتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن 11 وجهة يشملها برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته بتاريخ 24 يونيو/ حزيران الماضي، حتى تعكس الثراء والتنوع الطبيعي والمناخي بالبلاد.

وتتمتع منطقة عسير بالمناخ الجبلي المعتدل، والطقس الضبابي الممطر، الذي يجذب الزوار من جميع أنحاء البلاد.

ويُعد ممشى الضباب من بين أكثر الأماكن المميزة في أبها، بالإضافة إلى معالمها الأخرى من قلاع تاريخية، ومناطق أثرية، ومتاحف، وأسواق شعبية، وقرى تراثية، وهو ما يجعل منطقة عسير بأكملها أيقونة سياحية طبيعية في المنطقة.

وقال المصور السعودي، لموقع CNN بالعربية: "يقدّم الممشى مناظر جبلية رائعة.. ويتواجد الضباب فيه شبه يوميًا، إذا لم يكن ذلك على مدار 24 ساعة".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص الذين تفاجأ بعضهم بوجود مثل هذا الممشى في السعودية، خاصة أولئك الذين يعيشون خارج المدينة.