قرد "يمتطي" زرافة.. مصور يشرح كواليس صورة طريفة ومحيرة في أوغندا

نشر الأحد ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021

"فريق اللبؤة".. أول وحدة حراسة من النساء فقط لحماية الحياة البرية في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال رحلة سفاري مشوقة بين طبيعة أوغندا، ظهرت زرافة وعدد من القردة في مرمى نظر المصور ديرك-يان ستيهاور. وسرعان ما علم ستيهاور أن الموقف سيشكل صورة طريفة.

وفي هذا العام، أُدرجت صورته ضمن قائمة الصور المرشحة النهائية في مسابقة تصوير أفضل الصور الكوميدية التي التُقطت في البرية، وهي جائزة كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي.

صورة طريفة في أوغندا

صورة القرد والزرافة التي وثقها ستيهاور في أوغندا. Credit: Dirk-Jan Steehouwer Photography

وقال ستيهاور لموقع CNN بالعربية إنه في الأعوام الأخيرة، قلل من ساعات عمله كمحاسب مالي لقضاء المزيد من الوقت في التصوير الفوتوغرافي، وهو مجال أصبح شغوفاً به منذ أن كان في الـ12 من عمره تقريباً.

وتمزج أعمال ستيهاور، الذي علّم نفسه أساسيات التصوير، بين مشاهد الجبال والأنهار الجليدية في الطبيعة، ومختلف الحيوانات البرية، والحشرات، إلى جانب ما وصفه بما قد يكون "أصعب نوع من التصوير"، أي التصوير تحت الماء.

ألوان الغروب الساحرة في محمية "ماساي مارا" الوطنية في كينيا. Credit: Dirk-Jan Steehouwer Photography

وتتضمن أبرز صوره مشهداً طريفاً وثقه خلال رحلة سفاري في منتزه "شلالات مورشيسون" الوطني بأوغندا قبل عدة أعوام، وتُظهر الصورة قرداً "يركب" على ظهر زرافة.

وخلال رحلته، تواجدت زرافتان على مقربة من عدد من القردة التي كانت تلعب مع بعضها البعض على غصن شجرة.

حيوان غوريلا يافع يستكشف غابة مطيرة في أوغندا. Credit: Dirk-Jan Steehouwer Photography

وفي لحظة معينة، بدأت أنثى الزرافة في الابتعاد عن ذكر الزرافة، إذ أوضح ستيهاور ضاحكاً: "ربما كانت قد سئمت منه".

صورة لفهد فضولي في كينيا. Credit: Dirk-Jan Steehouwer Photography

وقال ستيهاور إن الزرافة باشرت بالتوجه نحو المركبة التي كان المصور فيها، وحيث كانت القردة تلعب، مضيفًا: "رأيت قردًا جالسًا فوق الغصن، ورأيت الزرافة وهي تقترب".

وفي تلك اللحظة، قرّر المصور الانتظار، لأنه علم أنه بصدد رؤية مشهد رائع يستحق تصويره.

حيوان الليمور في مدغشقر. Credit: Dirk-Jan Steehouwer Photography

وأوضح ستيهاور: "كان التفكير عمّا إذا كان القرد سيظل على الغصن أو لا مشوقاً، لأنها (القردة) كانت تلعب مع بعضها بشكل مستمر".

ورأى المصور أن الوهم الذي يوحي أن القرد يجلس على ظهر الزرافة كان العامل الجذّاب للصورة، وتابع قائلاً: "يظن الأشخاص الذين يلقون نظرة سريعة (على الصورة) أن القرد على ظهر الزرافة حقاً".

طائر يغوص من أجل وجبة في هولندا. Credit: Dirk-Jan Steehouwer Photography

ولم تكن تجربة المصور في أوغندا أول تجربة له في أفريقيا، إذ أنه سبق أن زارها كثيراً، إذ كانت محطته الأولى في بوتسوانا.

ويصعب على المصور اختيار وجهة سفره المفضلة عندما يأتي الأمر للتصوير الفوتوغرافي، إذ يتميز كل موقع بجماله الخاص، سواءً كان ذلك غابات إكوادور المطيرة بتنوعها البيولوجي، أو القطب الشمالي، والهدوء الذي تجده هناك، وفقاً لما ذكره.

وكانت غابات "بافاريا" في ألمانيا آخر وجهة زارها للتصوير الفوتوغرافي قبل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.