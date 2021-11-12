دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صُمّم كي يكون أحد أكبر اليخوت السكنيّة الخاصة في العالم، عند إطلاقه بحلول عام 2024. لكن كيف تبدو من الداخل شقة فاخرة متواجدة على متن اليخت "سومنيو"، الذي تبلغ مساحته نحو 222 مترًا؟

تمّ الكشف أخيرًا عن التصاميم الداخلية للسفينة العملاقة التي تصل كلفة تشييدها إلى 600 مليون دولار، بهدف إعطاء لمحة عن مزاياها، هي التي أُطلق عليها اسم أول "يخت سكني فاخر" في العالم.

وقيل سابقًا إنّ مجمل الشقق العائمة البالغ عددها 39، المزوّدة بشرفة أو مصطبة مصمّمة بالكامل كي تتماشي مع "تفضيلات الشاري"، إلا أنّ بعض الخيارات المعروضة شملت أسرّة ضخمة على شكل صدفة، وغرفًا واسعة مطلّة على المحيط، إلى مرايا تغطّي الجدران.

منازل عائمة

Credit: Winch Design

أمّا السعر الأدنى لهذه الشقق العائمة فيبدأ من قرابة 11 مليون دولار، وتتراوح مساحتها بين 140 و604 مترًا مربعًا، حيث تشغل الشقة الأكبر معظم السطح العلوي من اليخت.

وصمّمت شركتا "ونش ديزاين" و"تيلبيرغ ديزاين" في السويد يخت "Somnio"، أي "الحلم" باللغة اللاتينية، وستبنيه شركة تصميم وبناء السفن النرويجية "فارد".

وتوزّع التصميم الداخلي بين شركات "ونش ديزاين" و"تيلبيرغ ديزاين" و"لوتنبرغ ديزاين".

ويتوجّب على كل من اشترى شقة على متن هذا "العنوان الأكثر تميزًا في العالم"، العمل مع أحد فرق التصميم زهاء ثلاثة أشهر، من أجل "الاتفاق على التصوّر الداخلي للغرف، واختيار المواد والأثاث والإضاءة واللوحات الفنية".

عنوان حصري

Credit: Winch Design

نادٍ رياضي، ومكتبة، وأماكن لتناول الطعام داخلية وخارجية، إلى غرف "مميّزة" لارتداء الملابس، و"غرفة استقبال واسعة مطلة على مشاهد خارجية بزاوية تبلغ 270 درجة"، من بين الخيارات المتاحة، رغم أنّ التصميم الداخلي سيأخذ في الاعتبار تفضيلات المشتري.

لن يُكشف عن هوية المالكين، لكن في وسعهم جميعًا الاستفادة من الخدمات اللوجستية الكاملة الخاصة "بالحاجات على متن السفينة أو من اليابسة".

وقال الكابتن إريك بريده، الشريك المؤسّس للسفينة الفاخرة العملاقة"Somnio"، في بيان: "بصفتنا اليخت السكني الفاخر الوحيد في العالم، يسعدنا العمل مع مصمّمين ينفذون المعايير الصارمة التي وضعناها"، مؤكّدًا أن "المالكين سيختبرون الأفضل، كما يليق بطابع هذا اليخت".

التركيز على الاستدامة

Credit: Luttenberger Design

بحسب مصمّمي اليخت، فإن الاستدامة محور رئيسي لـ"سومنيو" الذي تمّ بناؤه من خلال استخدام "أحدث تقنيات المحرك النظيف"، إضافة إلى مواد ومنتجات "لتصميم داخلي صديق للبيئة والتقليل من الأثر البيئي" حيث أمكن ذلك.

أما وسائل الراحة والترفيه المشتركة المتوافرة على متن سفينة الشقق الفاخرة، فتضمّ قبو نبيذ يحتوي على 10000 زجاجة، وغرفة تذوق، مع صالة استرخاء في مقدمة السفينة، ومنتجع صحي، وصالة سينما، ومطاعم وناد بحري.

ويتوجّب على المقيمين دفع رسوم سنوية تغطي نفقات مثل الصيانة والتصليح، بالإضافة إلى الوقود والطعام.

Credit: Winch Design

وقال متحدث باسم المشروع لـCNN إنّ اليخت "Somnio" أثار اهتمامًا استثنائيًا منذ الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، حتى أن بعض الشقق العائمة قد بيعت.

حاليًا، يعتبر اليخت السكني الخاص "The World" الذي تبلغ مساحته 196 مترًا، الأكبر في العالم. ويضم شققًا صغيرة جدًا (استوديو)، وأخرى من غرفة نوم واحدة أو أكثر وصولًا إلى ثلاث غرف.