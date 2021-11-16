ظهر بفيلم هوليوودي.. افتتاح خليج تايلاند المشهور من جديد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مسؤولون في تايلاند عن موعد إعادة افتتاح أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الحدائق الوطنية في تايلاند، سيُعاد افتتاح خليج مايا، وهو خليج جميل اشتهر بفيلم "الشاطئ"، الذي قام بدور بطولته الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، أمام السياح في 1 يناير/ كانون الثاني 2022.

ولكن على عكس العديد من مناطق الجذب التي أُعيد افتتاحها خلال الأشهر الأخيرة، فإن إغلاق خليج مايا الأولي لا علاقة له بالوباء.

وكانت الوجهة الشعبية محظورة على السياح منذ يونيو/ حزيران 2018، حيث شرع المسؤولون في برنامج تجديد، يهدف إلى إحياء الشعاب المرجانية المدمرة في المنطقة.

ويقع خليج مايا في حديقة "Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi" الوطنية في تايلاند، وهي جزء من "في في لي"، إحدى جزيرتي "في في" الرئيسيتين في مقاطعة كرابي.

وعلى عكس جزيرة "في في دون" الكبيرة، وهي وجهة لأماكن الإقامة ذات الميزانية المتوسطة، كانت جزيرة "في في لون" مفتوحة أمام زوار الرحلات اليومية قبل إغلاق خليج مايا.

لكنها كانت واحدة من أشهر مناطق الجذب في البلاد على مدى العقدين الماضيين، ويعود الفضل في ذلك إلى النجاح العالمي لفيلم "الشاطئ"، الذي تم تصوير جزءًا منه هناك.

وفي زيارة لـCNN للمنطقة قبل عدة أسابيع من إغلاقها، تضاعف عدد الزوار مع تدفق القوارب داخل وخارج الخليج.

وكان العديد من زوار المنطقة يسافرون ليوم واحد من مدينة بوكيت، التي تبعد أقل من ساعة بالقارب السريع.

ووفقًا للأرقام الرسمية، كان يستقبل الخليج حوالي 5 آلاف زائر يوميًا في المتوسط في عام 2018.

وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئة، فاراوت سيلبا أرتشا، في بيان صدر في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني: "حظي خليج مايا باستمرار باهتمام السياح في جميع أنحاء العالم. لكن تسبب ذلك أيضًا في تدهور (المنطقة الطبيعية)، وخاصة الشعاب المرجانية".

وأضاف: "بعد إغلاق خليج مايا لإحيائه وتجديده، عاد إلى حالة جيدة حتى الوقت الحاضر".

قواعد دخول جديدة

ورغم أنه سيُعاد افتتاحه، إلا أنه يتواجد عدد من القيود والشروط التي سيتم تطبيقها.

أولًا، لن تتمكن القوارب من دخول الخليج. وبدلاً من ذلك، سيتعين على السائقين إنزال الركاب عند رصيف ميناء موجود في الجزء الخلفي من الجزيرة بعيدًا عن الخليج الشهير.

وسيُسمح لـ8 زوارق سريعة فقط بأن ترسو هناك في كل مرة. وسيتم تقييد الزيارات لمدة ساعة واحدة، مع السماح بـ300 سائح كحد أقصى في كل جولة، من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً يوميًا.

وقال سيلبا أرتشا في البيان إن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من الأرصفة الجديدة وإنشاء مناطق مخصصة لأنشطة المياه، والتي ستكون جاهزة لإعادة الافتتاح في الأول من يناير/ كانون الأول.

وقال المسؤولون إنه سيتم إغلاق خليج مايا لمدة 4 أشهر فقط، لكنه تم تمديد الإغلاق لمدة عامين إضافيين، وأشاروا إلى حاجتهم لإعادة زراعة المرجان في الخليج وتوسيع مرافق زوار الجزيرة.

وفي الوقت الحاضر، يُسمح للقوارب بدخول الحدود الخارجية للخليج، لكن شواطئ خليج مايا تبقى محظورة.

ولا يزال بإمكان الزوار مشاهدة الشاطئ من قاربهم، ويُسمح لهم أيضًا بالغوص في مناطق محددة.

تايلاند تفتح أبوابها أمام المسافرين الملقحين

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، خففت تايلاند قيود الحجر الصحي على المسافرين الذين أقاموا لمدة 21 يومًا على الأقل في واحدة من 63 دولة ومنطقة "منخفضة المخاطر"، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والهند، وكندا.

ويحتاج المسافرون القادمون الذين يستوفون المتطلبات المحدثة إلى الإقامة لليلة واحدة فقط في فندق معتمد من الحكومة أثناء انتظارهم نتائج اختبار "كوفيد-19" الذي يتم إجراؤه عند الوصول.

ويجب على السياح الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل بلقاح معتمد تطبيق الحجر الصحي في فندق محجوز مسبقًا ومعتمد من الحكومة لمدة 10 أيام عند الوصول.

وفي بيان صدر في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قال رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، إن تخفيف القيود ضروري للسماح لتايلاند بالاستفادة من المسافرين الذين يأملون في الزيارة خلال عطلة الشتاء المقبلة، مضيفًا: "يجب أن نتحرك بسرعة ولكن بحذر، وعدم تفويت الفرصة لإغراء بعض المسافرين في نهاية العام ورأس السنة الجديدة، لدعم الملايين من الناس الذين يكسبون لقمة العيش من قطاع السياحة".