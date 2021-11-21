دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدخلت النمسا تدابير جديدة غير مسبوقة للوقاية من تفشي كوفيد-19، بينما فرضت أيرلندا حظر التجول عند منتصف الليل، وأعادت الهند فتح أبوابها أمام السياح الملقحين.

فيما يلي بعض أهم التطورات حول السفر هذا الأسبوع:

الوضع بدأ يشبه كثيرًا ... الإغلاق

مع اقتراب موسم عيد الميلاد، أصبحت النمسا أول دولة أوروبية تعيد فرض إغلاق وطني هذا الشتاء. وهذا يعني أنه سيتم تعليق السياحة مؤقتًا، وفقًا لبوابة السفر الرسمية للبلاد.

وتخطط النمسا أيضًا لأن تصبح أول دولة في القارة تجعل لقاحات كوفيد-19 إلزامية لجميع الأشخاص المؤهلين.

وفي الجوار، تحارب ألمانيا أيضًا موجة كوفيد-19 جديدة، وقد قامت بإلغاء سوق عيد الميلاد الأسطوري في ميونيخ للعام الثاني على التوالي، وحظرت برلين دخول الأشخاص غير الملقحين إلى أماكن الترفيه، والمطاعم، والحانات.

الأوضاع تتحسن في آسيا

عانت الهند بشكل كبير عندما تعرضت لموجة كوفيد الثانية الكارثية هذا الربيع، لكن لديها الآن بعضًا من أدنى معدلات الحالات في العالم، مما جعلها تحصل على تصنيف المستوى الأول، كوجهة سفر منخفضة المخاطر، من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفتحت الهند، الاثنين، حدودها أمام السياح الأجانب الملقحين بالكامل على متن رحلات تجارية للمرة الأولى منذ بدء تفشي الجائحة.

وفي بلدان أخرى من المنطقة، أنهت كمبوديا الحجر الصحي للمسافرين الملقحين، بينما تقول الفلبين إنها ستفتح أبوابها أمام السياح "قريبًا".

أيرلندا تتخذ نهج سندريلا

يحتاج المحتفلون الأيرلنديون الآن إلى الإسراع إلى منزلهم مع دق عقارب الساعة الثانية عشرة، عند منتصف الليل تمامًا مثل سندريلا.

وفرضت أيرلندا الخميس حظر تجول في منتصف الليل على الحانات والمطاعم والنوادي الليلية، بعد أسابيع قليلة من إعادة فتح النوادي الليلية للمرة الأولى منذ مارس 2020.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، عادت هولندا إلى الإغلاق الجزئي، وتعد المجر وجمهورية التشيك من بين أربع إضافات جديدة إلى فئة السفر الأكثر خطورة في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

السفر خلال عيد الشكر يقترب من مستويات ما قبل الجائحة

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعود السفر لقضاء العطلات تقريبًا إلى الأيام الخوالي لعام 2019.

هذا ما يمكن أن تجلس عليه في عام 2025

Credit: JPA Product Design Ltd.

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من المقرر إعادة افتتاح خليج مايا في تايلاند

Credit: Mladen Antonov/AFP/Gety Images

أعلن المسؤولون في تايلاند عن موعد إعادة فتح أحد أشهر مناطق الجذب في البلاد.

وسيعاد فتح خليج مايا، وهو خليج صغير اشتهر بفضل فيلم "The Beach" الذي صدر عام 2000 من بطولة ليوناردو دي كابريو، أمام السياح في 1 يناير/ كانون الثاني 2022.

والجدير بالذكر أن هذا الإغلاق لم يكن متعلقًا بكوفيد-19، إذ كان دخوله محظورًا على السياح منذ عام 2018، حين شرع المسؤولون في مبادرة تجديد تهدف إلى إحياء الشعاب المرجانية المنهارة في المنطقة.