يتفرد بجماله.. ما سر هذا الشق العميق بين سلسلة جبال الحجر بسلطنة عُمان؟

نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحمل مروان الهنائي كاميرته متجولًا في أنحاء سلطنة عُمان لتوثيق جمالها وتعريف الناس عليها في آن واحد. وكان بني خالد من بين الأودية التي تتفرد بجمالها في عيني المصور العُماني (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبحسب موقع وزارة السياحة في سلطنة عُمان، يبعد الوادي عن العاصمة مسقط مسافة 203 كيلومتر عبر طريق "بدبد – صور" في محافظة شمال الشرقية، الذي يتفرع منه طريق جانبي يفضي إلى ولاية بني خالد، ثم يصعد عبر جبال الحجر الشرقي، وصولًا إلى قرية بضعه في عمق الجبال.

وأوضح الهنائي أن وادي بني خالد يقع ضمن سلسلة جبال الحجر، ما يعني أن الوادي عبارة عن شق عميق بين الجبال، ويشكل مصباً طبيعيًا لمياه الأمطار.

وتتشكل في وادي بني خالد بعض المصاب المائية، التي زادت من جمالية الوادي، نتيجة العوامل الطبيعية.

ويُعتبر المصور العُماني أن جمال الوادي يتجلى في سكونه وبعده عن ضجيج المدن. كما أن منظر البحيرة في وادي بني خالد وعلى ضفافها النخيل و الأشجار، تشكل "لوحة فنية تبعث الراحة للزائر".

ويتميز وادي بني خالد بأنه سهل الوصول، ولا يشترط سيارات الدفع الرباعي. كما يناسب جميع الفئات من الزوار، بحيث أنه يمكنك السباحة أو المشاركة برحلات مفعمة بالمغامرة.

وإذا كنت تود الاسترخاء فقط، فستجد العديد من الأماكن للجلوس برفقة عائلتك والاستمتاع بأجمل اللحظات.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي المصور العُماني، ما شجّع بعضهم على زيارته مجدداً.

وينصح الهنائي بزيارة الوادي خلال فصل الشتاء، أي في الفترة التي تتراوح من شهر سبتمبر/ أيلول إلى أبريل/ نيسان.

ولكن، يُحذر المصور العُماني من النزول في الماء إذا كنت لا تجيد السباحة.

وبحسب موقع وزارة الإعلام في سلطنة عُمان، تعتبر ولاية وادي بني خالد إحدى ولايات محافظة شمال الشرقية، التي تحدها من الشمال ولاية دماء والطائيين ومن الجنوب ولاية الكامل والوافي ومن الشرق ولاية صور ومن الغرب ولاية بدية.

وتضم الولاية بعض الأودية كوادي بني خالد الذي اكتسب اسمه من الولاية، وهو وادٍ دائم الجريان يبلغ طوله 49 كيلومترًا، ويمر بعدد من القرى، منها: بضعة ومقل، ويضم من البرك والعيون: عين حمودة، وعين الصاروج، وعين دوة.